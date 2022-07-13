Богачи украинского шоу-бизнеса: Винник, Кароль, Барских, Полякова – ТОП

Надо отдать им должное – богачи украинского шоу-бизнеса стали таковыми исключительно благодаря своему таланту, а также работоспособности.

Конечно, заработки звезд шоу-бизнеса колеблются год от года, но в среднем топовый украинский артист зарабатывает не меньше 3 миллионов долларов в год. Аналитическое издание «Фокус» регулярно публикует рейтинги самых успешных звезд шоу-бизнеса Украины. Особое внимание в этих рейтингах уделяется доходу звезд, полученного ими от концертной деятельности. Последний рейтинг был опубликован изданием в 2019 году. Согласно этому рейтингу на первом месте по доходам от проведенных концертов стоит Олег Винник. Его заработок в 2018 году составил 5,5 миллиона долларов. Второе место рейтинга занял Макс Барских с годовым доходом 4 миллиона долларов. На третьем месте Оля Полякова, ее заработок составил 3,6 миллиона долларов. Четверку самых рейтинговых артистов замыкает Тина Кароль. Ее доход от концертной деятельности составил 2,5 миллиона долларов. Пятое место в рейтинге с доходом в 2 миллиона долларов разделили «Океан Эльзы» и Потап.

В наш перечень самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса не попали певицы, которые после 2014 года зарабатывают концертной деятельностью на территории Российской Федерации. В противном случае третье место по рейтингу «Фокуса» заняла бы Ани Лорак, заработавшая 3,9 миллиона долларов. А за Олей Поляковой следовала бы Loboda с годовым доходом 3,5 миллиона долларов.

Не секрет, что популярные украинские артисты и ведущие зарабатывают не только своей профессиональной деятельностью. Многие из них имеют собственный бизнес. Оля Полякова владеет фермой, которая производит сыры. Потап – владелец продюсерской фирмы. Тина Кароль выпустила красную помаду собственного бренда и собственный парфюм, а также коллекцию обуви. Макс Барских, который имеет художественное образование, занялся модельным бизнесом – он разрабатывает дизайн одежды собственного бренда и уже выпустил первую коллекцию. Свой модельный бизнес основала и Маша Ефросинина. У Ани Лорак – ресторанный бизнес в Москве.

Звезды украинского шоу-бизнеса принимают участие в рекламных акциях и в долговременной рекламе различных сетей магазинов и известных брендов. Секс-символ Украины Олег Винник снялся в рекламном ролике сети продуктовых магазинов – в образе Амура он стреляет розами в сердца прекрасных покупательниц. В облике Тарзана певца можно также увидеть в рекламном ролике сети магазинов косметики. Настя Каменских снялась в рекламе сети ювелирных магазинов. Тина Кароль стала «лицом» известного бренда ювелирных украшений и «ножками» популярного бренда колготок. Изображение Оли Поляковой в короне теперь украшают продукцию одного из косметических брендов.

Олег Винник в 2020 году во время отмены массовых мероприятий провел онлайн концерт на НСК «Олимпийский» без зрителей. Было продано 79 000 виртуальных билетов. Оля Полякова во время отсутствия концертной деятельности зарабатывает дополнительно видеопоздравлениями и прямыми эфирами со звездами в своем Instagram. Находится для популярных артистов работа и на телевидении – в музыкальных проектах и вокальных телевизионных шоу. Голосами украинских артистов разговаривают герои дублированных фильмов и мультфильмов.

А некоторые украинские артистки, хоть и зарабатывают сами, являются женами успешных бизнесменов. Муж Асии Ахат, известной скрипачки и певицы – владелец сети магазинов «Фуршет» Игорь Баленко. Оля Полякова вышла замуж за успешного бизнесмена, который помог ей финансово в самом начале ее карьеры. А муж Камалии, миллионер Мохаммад Захур, входит в сотню самых богатых людей Украины.

Источник: 1 Минута