Божественный молочный десерт за 10 минут, который не нужно выпекать: нежный как облако
Десерт готовится с желатином, но он там не ощущается. Молочная текстура очень нежная, без комочков и легко нарезается. Можно приготовить в одной большой силиконовой форме, а можно взять даже меленькие формочки для кексов, и сделать порционно.
Ингредиенты:
- молоко – 300 мл
- яичные желтки – 3 шт.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар 10 г
- сметана – 350 г
- желатин быстрорастворимый – 20 г
Приготовление:
1. Желатин залить частью холодного молока от общего количества. Перемешать, оставить до набухания желатина.
2. В кастрюле с толстым дном соединить яичные желтки и сахар. Белки в рецепте не используются. Массу растереть вилкой.
3. Влить молоко, перемешать и поставить на плиту. Огонь выше среднего. Постоянно помешивая, довести массу до кипения. Снять с огня.
4. Затем в горячую массу добавить набухший желатин. Перемешать до однородности. То есть до растворения желатина.
5. Пока масса остывает, в отдельной миске смешать сметану любой жирности с ванильным сахаром. Перемешать.
6. В последнюю очередь соединить молочную смесь со сметаной до однородной и гладкой консистенции.
7. В форму вылить приготовленную массу, затянуть пищевой пленкой. Убрать десерт в холодильник на 2-3 часа.
Когда десерт полностью застынет, разрезать на кусочки. Украсить можно, например, шоколадом или кокосовой стружкой.
Источник: 1 Минута