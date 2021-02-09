Божественный молочный десерт за 10 минут, который не нужно выпекать: нежный как облако

Десерт готовится с желатином, но он там не ощущается. Молочная текстура очень нежная, без комочков и легко нарезается. Можно приготовить в одной большой силиконовой форме, а можно взять даже меленькие формочки для кексов, и сделать порционно.

Ингредиенты:

молоко – 300 мл

яичные желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

ванильный сахар 10 г

сметана – 350 г

желатин быстрорастворимый – 20 г

Приготовление:

1. Желатин залить частью холодного молока от общего количества. Перемешать, оставить до набухания желатина.

2. В кастрюле с толстым дном соединить яичные желтки и сахар. Белки в рецепте не используются. Массу растереть вилкой.

3. Влить молоко, перемешать и поставить на плиту. Огонь выше среднего. Постоянно помешивая, довести массу до кипения. Снять с огня.

4. Затем в горячую массу добавить набухший желатин. Перемешать до однородности. То есть до растворения желатина.

5. Пока масса остывает, в отдельной миске смешать сметану любой жирности с ванильным сахаром. Перемешать.

6. В последнюю очередь соединить молочную смесь со сметаной до однородной и гладкой консистенции.

7. В форму вылить приготовленную массу, затянуть пищевой пленкой. Убрать десерт в холодильник на 2-3 часа.

Когда десерт полностью застынет, разрезать на кусочки. Украсить можно, например, шоколадом или кокосовой стружкой.

Источник: 1 Минута