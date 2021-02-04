Большой двойной чизбургер и секретный соус: прекрасный завтрак дома и в дорогу

Ингредиенты

1 небольшая луковица, мелко нарезанная

4 булочки для гамбургеров с кунжутом

300 г мясного фарша

1 столовая ложка подсолнечного масла

небольшой кусочек салата айсберг, мелко нарезанный

2 ломтика мягкого сыра чеддер или бургер

1 корнишон, нарезанный вдоль

жареный в духовке, для подачи

Для секретного соуса

100 г майонеза

1 столовая ложка американской горчицы

большие щепотки гранул чеснока

большие гранулы лука щепотка

¼ ч.л. копченой паприки

1 столовая ложка белого винного уксуса

1 чайная ложка маринованного приправы или мелко нарезанного корнишона

Метод

ШАГ 1

Переложите лук в небольшую миску и залейте кипятком из чайника, пока он не покроется. Оставить остывать. Поместите все ингредиенты соуса в другую небольшую миску, затем добавьте 1 столовую ложку охлажденной луковой воды и перемешайте, пока все не станет однородным. Отложите в сторону.

Шаг 2

Разрежьте две булочки для гамбургера пополам, а затем отрежьте толстый ломтик от середин двух других булочек. Поджарьте или обжарьте средние ломтики с обеих сторон, а остальные булочки только с разрезанных сторон, затем отложите. Нагрейте духовку до 100C / 80C вентилятор / газ 2.

Шаг 3

Разделите фарш на четыре части и приправьте. Нагрейте ¼ столовой ложки масла в толстой сковороде или сковороде на сильном огне и положите на сковороду одну из куч говядины. Работая быстро, накройте квадратом пергамента для выпечки и осторожно используйте вторую форму, чтобы придавить говяжьи котлеты - при этом будьте осторожны, чтобы не было тепла и поднимающегося пара. Удерживайте пирожки прижатыми примерно 10 секунд, затем снимите вес и бумагу и оставьте бургер готовиться еще 2 минуты. Переворачиваем котлеты и прижимаем лопаткой, готовя еще 1 мин. Переложите на противень и согрейте в духовке, пока готовите другие гамбургеры таким же образом.

Шаг 4

Когда все котлеты приготовлены, пора собирать гамбургеры. Нанесите немного соуса на основу булочек, посыпьте луком, затем добавьте салат, затем кусочек сыра, затем котлету, несколько ломтиков корнишона и средний ломтик поджаренной булочки. Полейте соусом, затем добавьте еще лук, салат, еще одну котлету и верхнюю часть булочек. Подавайте с жареным картофелем и дополнительным соусом на стороне, если хотите.

Источник: 1 Минута