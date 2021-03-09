Борьба за права женщин во время пандемии COVID-19: как в Харькове прошел Марш солидарности

Участники Марша женской солидарности собираются на площади Свободы - именно отсюда начинает идти колонна. Среди них - харьковчанка Ольга Воробьева в костюме врача. Говорит, 8 марта хочет поддержать всех женщин-медиков, которые первыми приняли на себя удар пандемии COVID-19 и ежедневно продолжают спасать пациентов.

Ольга Воробьева, участница марша:

Достаточно большой процент женщин – врачи, медсестры, нянечки в больницах, женщины – они выполняют самую тяжелую работу. И не нужно забывать, что у них есть дети, не нужно об этом забывать, во время ковида становится еще сложнее.

Организаторы марша говорят - хотят поддержать женщин со всего мира, чтобы они боролись за свои права и не молчали об унижении на работе или дома. К акции присоединились не только женщины, но и мужчины.

Роман Алимаскин, участник марша:

Найбільше мене обурює становлення до жінки, як до речі, яку можна використовувати, принижувати. Вважаю, що жінка – це є половина світу і вона доповнює, і ми не можемо існувати щасливо один без одного. І логічно, що ми маємо боротися не тільки за себе, а трошки розширювати коло своєї відповідальності.

Международный день женщин предложила отмечать немецкая общественная деятельница Клара Цеткин еще в начале 20-го века. Тогда тысячи женщин в Нью-Йорке вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голоса на выборах. Более, чем 100 лет спустя феминистические акции проходят в разных странах мира. Организаторы марша в Харькове отмечают - пандемия COVID-19 вызвала много проблем у женщин разных профессий. По данным службы статистики, женщины преобладают среди работников тех отраслей, которые потеряли рабочие места из-за снижения финансирования, или же, наоборот, тяжело работают, получая за это небольшие деньги.

Анна Шарыгина, со-организатор Марша женской солидарности:

Відповідно до даних Держкомстату, на одних і тих же посадах чоловіки отримують на 30 відсотків зарплату більше за жінок. Виховательки в дитячих садочках, вчительки молодших класів, санітарний персонал, соціальні працівниці - вони першими стикнулися з пандемією і дехто з них опинилися без заробітку.

Шли учасники по улице Сумской до площади Конституции: с плакатами, на которых в разной форме призывали уважать женщин.

Майдан Свободи для вільних жінок, майдан Свободи для вільних жінок.

Параллельно с феминистическим шествием на акцию вышли и их оппоненты - представители организации "Традиция и порядок". Они развернули баннер "Помогайте женщинам не словом, а делом".

Реальні дії замість слов, реальні дії замість слов!

Андрей Несмиян, представитель общ. орг. "Традиція і Порядок":

Мені не зовсім зрозуміла конвертація цих гасел та слів в якусь реальну допомогу жінкам. Давайте скажемо прямо: можемо ходити хоч до посиніння, але лікарям це не допоможе.

Марш в Харькове прошел без нарушений общественного порядка, две акции были разделены полицейскими. Порядок во время марша обеспечивали около 600 правоохранителей.

Агентство Телевидения Новости