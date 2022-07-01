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01.07.2022 13:50
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Борщ – наш! росія програла й цю війну

Борщ – наш! росія програла й цю війну

Українського борщу визнано об’єктом культурної спадщини ЮНЕСКО, — про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який вимагає негайної охорони”, – написав Ткаченко.

Агентство Телевидения Новости

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