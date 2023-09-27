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Бурбон – гордость Америки и мировой хит продаж

Мексиканцы научились делать из агавы текилу. Нормандцы – кальвадос из яблок, корейцы – вино из хурмы. А вот американцы, кроме джина из можжевельника и пива из коры Сассафраса, прославились на весь мир своей версией виски. Их bourbon назван в честь одноименной провинции, где началась история легенды, существенно отличается от обычного и от скотча.

Бурбон – гордость Америки и мировой хит продаж

Чем особенна технология производства

Крепкий алкогольный напиток родом из США был придуман под конец 18-го века. Ячменный солод решили заменить кукурузой – дешевым на тот момент сырьем. Эксперимент удался, и доступная зерновая культура осталась ключевым ингредиентом, к тому же, не проходящим стадию соложения. По требованиям, его должно быть не менее 51%, но сегодня можно купить бурбон на MAUDAU, в котором от 60% до 80% этого злака. У каждой винокурни свой рецепт приготовления смеси, дополняемой рожью и ячменем, а иногда даже пшеницей. Кроме сырья, отличие производственного процесса в использовании только новых дубовых бочек, предварительно обожженных изнутри. Также разница в выдержке, сроки которых не регламентированы. Американскому продукту достаточно созревать и месяц, и даже пару дней, чтобы стать настоящим – все зависит от рецептуры и мастерства дистилляторов.

Какой результат

Аутентичный whiskey, производимый на территории Штатов, имеет индивидуальные черты:

  • яркий золотистый цвет из-за созревания в специальных емкостях, заменяемых для каждой партии;
  • никаких красителей и ароматизаторов;
  • эталонная сладковатость в противовес ирландской горчинке и шотландской копчености;
  • мягкий вкус с ванильным акцентом, доминирующими нотками карамели и миндаля;
  • аромат с кукурузными, ванильными вкраплениями и нюансами дуба;
  • карамельно-цветочный привкус и долгое послевкусие.

Классификация

Существует множество бурбонских сортов, которые достойны внимания и находят своих ценителей. Лучшие из них предложены в каталоге онлайн-платформы Маудау, где всегда можно выбрать подходящий вариант для любого случая и настроения. Все разнообразие принято разделять на категории по четко определенным признакам. Например:

  • Straight. Это чистые виды без лишних примесей, выдерживаемые от двух лет.
  • Blended. Купажированные и обычно с добавками.
  • Пшеничные. Мягче и слаще стандартных, набирают популярность как более легкая альтернатива.
  • Ржаные. Наоборот, крепче и горьковатые.
  • Corn. На 80% состоят из кукурузы, самые сладкие и рекомендуемые для купажей.
  • Tennessee. Для исключительной мягкости дистиллят фильтруется через кленовый уголь сразу после перегонки.
  • Honey. Неповторимые медовое наслаждение для гурманов.
  • Разбавленные и Barrel proof. Вторые после многолетнего созревания не разбавляются водой, поэтому крепость не 40 градусов, а 50-60.

Хорошего выдержанного аристократа подают при комнатной температуре, в стакане с толстым дном и широким горлышком. Молодой бурбон предпочтительнее со льдом, сглаживающим резкость и раскрывающим тонкие грани букета.

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