Бурбон – гордость Америки и мировой хит продаж

Мексиканцы научились делать из агавы текилу. Нормандцы – кальвадос из яблок, корейцы – вино из хурмы. А вот американцы, кроме джина из можжевельника и пива из коры Сассафраса, прославились на весь мир своей версией виски. Их bourbon назван в честь одноименной провинции, где началась история легенды, существенно отличается от обычного и от скотча.

Чем особенна технология производства

Крепкий алкогольный напиток родом из США был придуман под конец 18-го века. Ячменный солод решили заменить кукурузой – дешевым на тот момент сырьем. Эксперимент удался, и доступная зерновая культура осталась ключевым ингредиентом, к тому же, не проходящим стадию соложения. По требованиям, его должно быть не менее 51%, но сегодня можно купить бурбон на MAUDAU, в котором от 60% до 80% этого злака. У каждой винокурни свой рецепт приготовления смеси, дополняемой рожью и ячменем, а иногда даже пшеницей. Кроме сырья, отличие производственного процесса в использовании только новых дубовых бочек, предварительно обожженных изнутри. Также разница в выдержке, сроки которых не регламентированы. Американскому продукту достаточно созревать и месяц, и даже пару дней, чтобы стать настоящим – все зависит от рецептуры и мастерства дистилляторов.

Какой результат

Аутентичный whiskey, производимый на территории Штатов, имеет индивидуальные черты:

яркий золотистый цвет из-за созревания в специальных емкостях, заменяемых для каждой партии;

никаких красителей и ароматизаторов;

эталонная сладковатость в противовес ирландской горчинке и шотландской копчености;

мягкий вкус с ванильным акцентом, доминирующими нотками карамели и миндаля;

аромат с кукурузными, ванильными вкраплениями и нюансами дуба;

карамельно-цветочный привкус и долгое послевкусие.

Классификация

Существует множество бурбонских сортов, которые достойны внимания и находят своих ценителей. Лучшие из них предложены в каталоге онлайн-платформы Маудау, где всегда можно выбрать подходящий вариант для любого случая и настроения. Все разнообразие принято разделять на категории по четко определенным признакам. Например:

Straight. Это чистые виды без лишних примесей, выдерживаемые от двух лет.

Blended. Купажированные и обычно с добавками.

Пшеничные. Мягче и слаще стандартных, набирают популярность как более легкая альтернатива.

Ржаные. Наоборот, крепче и горьковатые.

Corn. На 80% состоят из кукурузы, самые сладкие и рекомендуемые для купажей.

Tennessee. Для исключительной мягкости дистиллят фильтруется через кленовый уголь сразу после перегонки.

Honey. Неповторимые медовое наслаждение для гурманов.

Разбавленные и Barrel proof. Вторые после многолетнего созревания не разбавляются водой, поэтому крепость не 40 градусов, а 50-60.

Хорошего выдержанного аристократа подают при комнатной температуре, в стакане с толстым дном и широким горлышком. Молодой бурбон предпочтительнее со льдом, сглаживающим резкость и раскрывающим тонкие грани букета.