Быстрый шоколадный торт со сметанным кремом: десерт настолько нежный и сочный, что даже пропитка не нужна

Шоколадный торт со сметанным кремом

Продукты:

мука – 130 г

сахар – 200 г

кефир 2,5 % – 220 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

сода – 1/4 ч. л.

растительное масло без запаха – 3 ст. л.

какао –3 ст. л.

Для крема:

сметана (отвешенная) – 600 г

ванильный сахар – 10 г

сахар – 150 г

Если сметана жидкая и нет времени, то ее можно загустить с помощью специального загустителя для сметаны (продается в магазине). Также торт можно приготовить и с другим кремом на ваш вкус.

Приготовление:

1. В миску разбиваем яйца. Всыпаем сахар, соль и взбиваем миксером до пышной и светлой массы.

2. Вливаем кефир, просеиваем муку вместе с какао-порошком.

3. Всыпаем разрыхлитель, щепотку соды, добавляем растительное масло и перемешиваем миксером до однородности. Тесто должно получиться без комочков.

4. Разъемную форму диаметром 22 см нужно выстелить пергаментом. Затем перелить шоколадное тесто. Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.

5. Густую сметану смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Перемешиваем обычным венчиком.

6. С остывшего коржа срезаем верхушку, которую нужно измельчить до крошки. Затем разрезаем на две части.

7. На блюдо выкладываем один корж, обильно смазываем кремом. Накрываем вторым коржом, и весь торт обмазываем кремом. Верх и бока десерта обсыпаем крошкой. Украсить торт можно орехами и ягодами.

Как приготовить шоколадный торт: видео

Источник: 1 Минута