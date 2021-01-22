Быстрый шоколадный торт со сметанным кремом: десерт настолько нежный и сочный, что даже пропитка не нужна
Шоколадный торт со сметанным кремом
Продукты:
- мука – 130 г
- сахар – 200 г
- кефир 2,5 % – 220 г
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- сода – 1/4 ч. л.
- растительное масло без запаха – 3 ст. л.
- какао –3 ст. л.
Для крема:
- сметана (отвешенная) – 600 г
- ванильный сахар – 10 г
- сахар – 150 г
Если сметана жидкая и нет времени, то ее можно загустить с помощью специального загустителя для сметаны (продается в магазине). Также торт можно приготовить и с другим кремом на ваш вкус.
Приготовление:
1. В миску разбиваем яйца. Всыпаем сахар, соль и взбиваем миксером до пышной и светлой массы.
2. Вливаем кефир, просеиваем муку вместе с какао-порошком.
3. Всыпаем разрыхлитель, щепотку соды, добавляем растительное масло и перемешиваем миксером до однородности. Тесто должно получиться без комочков.
4. Разъемную форму диаметром 22 см нужно выстелить пергаментом. Затем перелить шоколадное тесто. Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.
5. Густую сметану смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Перемешиваем обычным венчиком.
6. С остывшего коржа срезаем верхушку, которую нужно измельчить до крошки. Затем разрезаем на две части.
7. На блюдо выкладываем один корж, обильно смазываем кремом. Накрываем вторым коржом, и весь торт обмазываем кремом. Верх и бока десерта обсыпаем крошкой. Украсить торт можно орехами и ягодами.
Как приготовить шоколадный торт: видео
Источник: 1 Минута