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Быстрый шоколадный торт со сметанным кремом: десерт настолько нежный и сочный, что даже пропитка не нужна

Быстрый шоколадный торт со сметанным кремом: десерт настолько нежный и сочный, что даже пропитка не нужна

Шоколадный торт со сметанным кремом

Продукты:

  • мука – 130 г
  • сахар – 200 г
  • кефир 2,5 % – 220 г
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • сода – 1/4 ч. л.
  • растительное масло без запаха – 3 ст. л.
  • какао –3 ст. л.

Для крема:

  • сметана (отвешенная) – 600 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • сахар – 150 г

Если сметана жидкая и нет времени, то ее можно загустить с помощью специального загустителя для сметаны (продается в магазине). Также торт можно приготовить и с другим кремом на ваш вкус.

Приготовление:

1. В миску разбиваем яйца. Всыпаем сахар, соль и взбиваем миксером до пышной и светлой массы.

2. Вливаем кефир, просеиваем муку вместе с какао-порошком.

3. Всыпаем разрыхлитель, щепотку соды, добавляем растительное масло и перемешиваем миксером до однородности. Тесто должно получиться без комочков.

4. Разъемную форму диаметром 22 см нужно выстелить пергаментом. Затем перелить шоколадное тесто. Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.

5. Густую сметану смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Перемешиваем обычным венчиком.

6. С остывшего коржа срезаем верхушку, которую нужно измельчить до крошки. Затем разрезаем на две части.

7. На блюдо выкладываем один корж, обильно смазываем кремом. Накрываем вторым коржом, и весь торт обмазываем кремом. Верх и бока десерта обсыпаем крошкой. Украсить торт можно орехами и ягодами.

Как приготовить шоколадный торт: видео

Источник: 1 Минута

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