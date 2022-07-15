Бывший муж Дорофеевой, Вова Дантес, встречается с Дашей Кацуриной в Израиле: уехал из Украины к любимой

Хотя, по словам артистов, неожиданностью он был и для некоторых близких друзей.

Не так давно публика узнала, что Надя Дорофеева не просто рассталась с Дантесом, а что у нее появились новые романтические отношения с другом семьи Михаилом Кацуриным. Она выставила романтическое фото в соцсети, оставив короткую, но понятную всем надпись:

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Читателям страницы в Instagram известно, что Владимир Дантес сейчас находится в Израиле. Там у него давно был запланирован стендап концерт. Ракетный удар по Виннице чуть не стал причиной его отмены. Близкая подруга артиста, Даша Кацурина, прибыла на концерт друга, искренне поддержала, уговорив не отменять выступление. Оттуда Даша сняла несколько видео для зрителей своего Инстаграм.

Фанаты считают, что у Дантеса и Кацуриной роман

Фаны давно подозревают, что между Дашей Кацуриной и Дантесом возникли чувства намного глубже, чем дружеские. Артист и рестораторка не скрывают своих отношений, ещё больше подогревая интерес публики. Аудитория объясняет внезапный приезд Кацуриной в Израиль только наличием любовных отношений между ними. Публика заметила, что после расставания с Надей Дорофеевой Дантес с Кацуриной стали проводить ещё больше времени, хотя их семьи были друзьями на протяжении долгого времени. Они дарят друг другу подарки, провожают в путешествия, много общаются по телефону и с глазу на глаз, готовят вместе вкусняшки. Не так давно оба поделились наличием одинаковых колец, чем ещё больше заинтриговали фанов. Комментаторы под постами дают знать, что их подписчики ждут не дождутся, когда парочка наконец откроет свои романтические, как им кажется, отношения:

"Да они точно встречаются";

"Я так за вас рада!";

"Милашки".

Бывшие супруги

К слову, бывшие супруги Дантес и Дорофеева позитивно отзываются друг о друге. Говорят, что от их отношений остались лишь хорошие воспоминания, они не держат друг на друга зла. Зато Даша Кацурина недавно пожаловалась своим подписчикам, что знает не понаслышке, что такое измена любимого человека.

Источник: 1 Минута