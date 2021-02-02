Челка и каре: кардинально сменившая имидж и обновленная Джамала рассказала о любви к сыну

"Разговор на ночь с Эмиром: ⁃ Я тебя люблю ⁃ И я тебя люблю. Медленно! ⁃ Как? Почему? ⁃ Медленно — значит всегда! У меня всё",

— написала Джамала, опубликовав дерзкое фото, где она с короткими волосами, с челкой и в обтягивающем кожаном наряде позирует на камеру.

https://www.instagram.com/p/CKyLWv1HiRy/?igshid=1vh2ceyx3ch4o

Примечательно, но полностью старшего сына украинской певицы Джамалы зовут Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы. Такое довольно нетипичное имя вызывало много вопросов у аудитории и поклонников, поэтому сама Джа объяснила, почему дала сыну такое необычное и сложное имя.По словам Джамалы, они с мужем подходили к выбору имени для сына очень серьезно и заранее.

По словам Джамалы, они с мужем подходили к выбору имени для сына очень серьезно и заранее

"Мне, как человеку, у которого вся жизнь связана с музыкой, хотелось "певучее" имя, возможно, с окончанием на -ан, -ин. У нас с Бекиром даже сложился свой ТОП-3 – Эмир, Осман и Гирей. Но однажды ночью мне приснилось, что нашего сыночка зовут Эмир-Рахман. Это правда! Я проснулась в 5 утра и тут же записала имя в блокнот. Считаю, что это был знак!", — призналась победительница Евровидения 2016 от Украины Джамала.

Также отметим, что сейчас в своем Инстаграм-аккаунте Джамала транслирует будни своего похудения — рассказывает, как и чем питается, занимается ли спортом и тому подобное.

Джамала показала чем питается при похудении

Источник: 1 Минута