Чем кормить попугайчиков?

Украинцы часто заводят попугаев в качестве домашних питомцев. Птички общительны и дружелюбны, поэтому без проблем «уживаются» даже с маленькими детьми. Чаще всего покупают корелл, неразлучников или волнистых попугайчиков. Они отличаются доступной стоимостью и не требуют особых условий содержания. Рацион птицы влияет на ее настроение, здоровье и состояние оперения. Нужно понимать, что нет универсального меню для всех попугаев — для определенного вида нужно подбирать специальный корм для птиц. Расскажем в статье о правильной организации питания вашего пернатого питомца.

Главные правила

В первую очередь нужно ориентироваться именно на питание птицы в естественной среде. Например, мелкие виды, такие как волнистые попугаи или неразлучники, питаются в основном зернами и семенами. Кроме этого, в их рацион нужно включать:

тонкие веточки фруктовых деревьев и кустарников; траву, фрукты и ягоды; белок: творог, насекомых, отварные яйца, креветки.

Также в небольшом количестве можно подкармливать любимчика вареными кашами без соли и жира, пророщенными зернами. А вот питание с «общего стола» может привести к проблемам с пищеварительной системой и другим сбоям в организме. Особенно вредны для птиц жирные и соленые блюда.

Выбор зерновой смеси

Проще всего отправиться в магазин и купить готовую зерновую смесь, предназначенную для кормления определенного вида попугаев. В этом вопросе лучше доверять проверенным производителям, продукция которых имеет сертификацию и в полной мере соответствует стандартам. Можно обратиться к ветеринару, который сможет посоветовать определенный корм, с учетом возраста и состояния здоровья птицы. Можно ли приготовить смесь для кормления самостоятельно? В целом, да. В ее состав должны входить: овес, просо (красное, черное и желтое), семена конопли, сорго, ячмень, пшеница, гречка, канареечное семя и другое. Обязательное условия — все зерна должны быть необработанными допускается только включение плющеного овса. Сложность домашней кухни для пернатых питомцев заключается в том, что очень сложно сбалансировать самостоятельно рацион. Кроме того, могут возникнуть сложности с покупкой всех ингредиентов. Поэтому проще купить готовую смесь и быть уверенным, что попугай не будет страдать от недостатка питательных веществ. Кроме того, производители зачастую дополнительно наполняют корма минеральными и витаминными добавками, рассчитать дозировку которых дома практически невозможно.

Чем побаловать попугая?

Домашних любимчиков хочется побаловать чем-то вкусненьким. Чтобы не причинить вреда здоровью птицы, можете угостить его сезонными фруктами и овощами — они являются источниками минералов и витаминов. Или можно купить готовые вкусняшки. Выбрать подходящее лакомство для попугайчика можно на сайте маркета полезных штук МАУДАУ. А еще не забывайте регулярно приносить своей птичке ветки деревьев: они нужны и для игр, и для стачивания клюва, плюс — это источник клетчатки и важных микроэлементов.