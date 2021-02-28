Чем сейчас занимается любимчик публики Дмитрий Маликов и как выглядят его дети?

Творческая деятельность

Он был известен зрителям как успешный автор и исполнитель романтических песен, а также как талантливый пианист. В последнее время Маликов редко появляется на телевидении. Чем сейчас занимается артист и как живет его семья-читайте об этом в нашей статье.

Дмитрий Маликов

В последнее время Дмитрий Маликов сменил вектор своей музыкальной карьеры от поп музыки к искусству другого уровня. Теперь он сосредоточен на серьезной музыке и является автором крупных инструментальных проектов, в которых органично сочетаются традиции русской классики, этнические мотивы и современные аранжировки.

Его грандиозные шоу «Pianomaniя» и «Pianomaniя Classic» имели огромный успех не только в России, но и во Франции. Стремление приобщить молодежь к серьезной музыке нашло отражение в социально-образовательной программе "Уроки музыки", в рамках которой Маликов провел для начинающих музыкантов около 100 бесплатных мастер-классов по разным городам России.

Он также занимается продюсерской деятельностью, помогая начинающим исполнителям найти свой путь в творчество.

Общественная деятельность

Дмитрий Маликов с женой

Созданный Маликовым в 2011 году благотворительный фонд "Проникая в сердце" помогает собирать средства для реабилитации детей инвалидов и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, оказывает помощь медицинским и социальным учреждениям.

Личная жизнь

Дмитрий Маликов и его семья

Сейчас Маликову 51 год. У него трое детей и красавица жена-Елена Маликова, в прошлом Изаксон. Елена известна как модельер, режиссер и продюсер. Она на семь лет старше своего супруга, но это не помешало им создать крепкую семью.

Дмитрий Маликов и его семья - жена и дочь

Маликов удочерил Ольгу-дочь Елены от первого брака, смог стать для девочки другом и авторитетом. Когда Ольге исполнилось 15 лет, в семье Маликовых родилась дочь Стефания.

Позднее супруги прибегли к помощи суррогатной матери и в 2018 году в семье Маликовых появился сын Марк. Сейчас Ольга счастлива в браке и подарила звездной семье внучку Анну.

Дмитрий Маликов и его семья

Источник: 1 Минута