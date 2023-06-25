Чому запровадження ДСОМу без прийняття податкових змін не має сенсу? Думка Антона Кучухідзе

Обговорення теми введення Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) триває вже доволі довгий час. Наразі в Україні є дійсно багато прихильників подібного рішення, у тому числі КРАІЛ як національний регулятор азартних ігор та інтернет казино. В теорії запровадження ДСОМ надає дійсно багато переваг. По-перше, це дає змогу врешті решт зняти всі маніпуляції, пов'язані з реальними обсягами податків, котрі сплачують онлайн-казино. По-друге, робота ДСОМ буде сприяти ефективнішій боротьбі з нелегальними гральними закладами. А по-третє, створення такого уповноваженого органу — це вимога чинного українського законодавства.

Своїми роздумами з цього приводу поділився політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Обʼєднана Україна» та голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе. На його думку, такий механізм дійсно є необхідним для сучасного грального бізнесу в Україні. Але запровадження ДСОМу буде ефективним лише в тому випадку, якщо одночасно з цим будуть внесені відповідні податкові зміни:

«Зараз КРАІЛ активно виступає за впровадження такої системи, докладає відповідних зусиль в межах власних повноважень. Та й представники грального бізнесу в Україні також виступають за ДСОМ, адже розуміють, чому це важливо та наскільки це спростить звітність перед державою. Та все складніше, ніж здається на перший погляд. Якщо ми просто запровадимо ДСОМ, цього буде недостатньо для формування відкритого та комфортного для всіх середовища на ринку легального гемблінгу. Я навіть впевнений, що в такому разі ми станемо свідками закриття деяких представників бізнесу та погіршення ситуації на ринку».

За словами Антона Кучухідзе, сьогодні, з точки зору оподаткування, гральному бізнесу взагалі некомфортно працювати в Україні. Наприклад, візьмемо Чемпіон казино. Гральний заклад має ліцензію КРАІЛ та працює повністю легально. Та при цьому казино змушене керуватися нормами податкового кодексу України від грудня 2016 року. Тобто нормами, що були прийняті ще до легалізації грального бізнесу й без урахування його особливостей.

Якщо державна система онлайн-моніторингу почне працювати без внесення відповідних змін до ПК України, то можна очікувати таких наслідків:

Наявним організаторам азартних ігор доведеться припинити свою діяльність, бо податки будуть більшими за валовий дохід від такої діяльності.

Ринок легальних наземних гральних закладів буде ліквідовано. Нові організатори (зокрема великі міжнародні компанії) не будуть виходити на ринок з незручним податковим регулюванням.

Гравці через відсутність альтернатив будуть звертатися до нелегалів, що ще більше посилить чорний ринок.

Саме тому, на думку Антона Кучухідзе, зараз не варто поспішати з запровадженням ДСОМу. До цього питання необхідно підходити комплексно, тому що в іншому випадку прагнення до позитивних змін в реальності призведе лише до негативних наслідків.

Ми будемо слідкувати за тим, як розвиватиметься ситуація в цьому напрямку, та поділимося свіжою інформацією з вами. Адже це дійсно важливо для цілої індустрії.