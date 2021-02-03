Что едят Юрий Горбунов и Катя Осадчая: шоумен на ночь глядя решил удивить жену своими кулинарными талантами

Эта знаменитая пара без сомнений может позволить себе ужин в роскошном ресторане, но иногда для счастья нужно не так много. Наконец в рабочей суматохе супруги нашли время друг на друга и решили вместе приготовить что-нибудь на стол, а весь процесс готовки Горбунов и Осадчая показали в Инстаграме.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов на съемках Голоса страны

Стоит отметить, что все главные процессы в свои руки взял именно Юрий, тогда как Екатерина была его поддержкой, вдохновением и просто создавала хорошее настроение.

Судя по всему, шоумен любит экспериментировать с новыми рецептами, особенно, когда можно насладиться домашним уютом и не думать об очередных съемках.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов готовят ужин

На опубликованных кадрах ведущие готовят стейк с овощами с помощью специального гриля, даже их маленький сын Иван принимал участие в кулинарных свершениях родителей. В конце приготовления, когда все уже было готово, Осадчая назвала Горбунова настоящим шефом, с чем после увиденного трудно спорить.

"Люблю, когда готовим с семьей. Сегодня даже Ванюша помогал", — подписала публикацию звезда "Светской жизни".

Комментаторы осыпали семейство множеством приятных слов:

"Приятная украинская семья! Красивые, естественные! Успехов и хороших отношений на всю жизнь!";

"Молодцы";

"Все, что бы не делалось вместе, сближает и укрепляет семью";

"Катя, вы прекрасно выглядите. Я думала, вы вегетарианец, а нет, "наш" человек!";

"Вы очень красивая семья, здоровья вам", — пишут пользователи сети.

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Источник: 1 Минута