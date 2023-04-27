Что нужно учесть перед покупкой холодильника

Бытовая техника становится серьезной покупкой для большинства семей. И дело не только в стоимости — пользователи рассчитывают на десятки лет службы, поэтому придирчиво выбирают подходящую модель. В статье расскажем, на что стоит обратить внимание перед покупкой.

Критерии выбора холодильника

Покупателей интересует сочетание стиля и функциональности, а также практичность будущего приобретения. Не последним аргументом будет выгодная цена холодильника, поэтому многие обращаются в интернет-магазин Eldorado.ua. Огромный выбор моделей, быстрая доставка на дом и гибкая ценовая политика порадуют покупателей.

При выборе определитесь со стоимостью и размерами холодильной установки. Она должна органично вписаться в пространство кухни и соответствовать по объему обычной ежедневной загрузке. Также покупатели учитывают:

цветовое решение и гармоничность;

количество камер и их размещение;

панель установки температуры;

класс энергопотребления: от A до G (чем ближе к началу алфавита, тем меньше электричества тратит холодильник);

количество полок и ящиков;

защита от бактерий и плесени.

Параметры должны подходить под потребности семьи. Для одного человека подойдет компактная модель с верхним морозильником, где можно сделать небольшие запасы полуфабрикатов и удобно разместить две-три кастрюли.

Для семей с детьми рекомендуют высокие холодильники с нижней морозильной камерой и модулируемым пространством. Требуется разнообразное питание, поэтому можно подстраивать положение полок и ящиков под срочные потребности, размещать готовые продукты и блюда, группировать емкости.

Дополнительные рекомендации

Сначала нужно определиться с местом установки для прибора. Нужно учесть не только доступные габариты, но и свободное место за задней стенкой. Это необходимо для комфортной вентиляции. При соблюдении этого правила холодильник прослужит 10–20 лет.

Поскольку в обычных панельных домах пространство кухни ограничено, то максимальный внутренний объем наращивают за счет высоты. Оптимальными считают двухметровые холодильники с полным набором функций: без появления льда, с равномерной вентиляцией и настройкой температуры отдельно для каждого отделения.

Такие рефрижераторы не устареют еще несколько десятилетий, поэтому считаются выгодной покупкой. Если вы выбираете холодильник в дом с просторной кухней, то остановитесь на двустворчатой модели с инновационными технологиями и защитой от скачков напряжения. В них отличный выбор дополнительных функций: заморозка льда, зеркальная дверца, электронное управление.