Что нужно знать о наручных часах

Наручные часами принято называть устройства, предназначенные для измерения времени и ношения на запястье. Они имеют разные характеристики и виды в зависимости от их стиля, функциональности и технических особенностей.

Рассмотрим основные характеристики наручных часов.

Механизм

Если говорить о наручных часах, они оснащены разными видами механизмов. Рассмотрим самые популярные и востребованные варианты.

Как отмечают эксперты по выкупу швейцарских часов https://handwatch.com.ua/ru/vykup-shvejcarskih-chasov-v-harkove/, механические часы функционируют на базе механических деталей. Их механизм состоит из зубчатых колесиков и пружин. Механика может быть автоматической с самонамотывающимися принципом при движении и ручной, когда нужно периодически заводить часы.

В кварцевых часах есть кварцевый резонатор для точного измерения времени. Такие модели точные, через некоторое время требуют замены батарейки.

Соларные часы получают энергию для работы через через солнечную батарею. Они достаточно долговечны.

Смарт-часы работают на операционной системе и имеют много современных функци - отслеживание физической активности и фаз сна, уведомления с телефона, GPS и другие возможности.

Материал корпуса, ремешок

Чаще всего в материале часов можно встретить титан, нержавеющую сталь, керамику, пластик, драгоценные металлы.

Ремешки изготавливают из металла, кожи, силикона.

Стиль

Наручные часы могут быть классические, спортивные, тематические, ретро, именные.

Функциональность

Каждая модель имеет свои функции:

хронограф,

барометр,

водонепроницаемость, дата,

высотомер,

фаза луны.

Виды наручных часов

Рассмотрим основные виды наручных часов.

Классические часы - привычные всем, элегантные часы. Для таких моделей свойственен минимализм в дизайне.

Люксовые часы произведены из высококачественных материалов. Зачастую имеют сложные механизмы, выступают в роли статусного аксессуара.

Смарт-часы имеют цифровой дисплей, синхронизируются со смартфоном для управления музыкой, уведомлений, отслеживания физической нагрузки.

Спортивные часы пригодятся для активного образа жизни и путешествий. Они оснащены таймер, хронографом, могут измерять пульс, скорость.

Пилотские часы оснащены крупными цифрами, имеют высокую контрастность для удобства чтения в условиях низкой видимости. Также им характерны допфункции - высотомер, второй часовой пояс и др.

Дайверские часы предназначены для плавания под водой и ныряния. Очевидно, водонепроницаемы даже на большой глубине и изменяющемся давлении. Также есть поворотный безел для отсчета времени погружения и четкие метки.

Модные часы. Основная особенность здесь - дизайн и стиль. Встречаются нестандартные формы, декоративные элементы и нетипичные цвета. Для ежедневного ношения не подходят.

Итог

Вы ознакомились с базовым обзором наручных часов и главных характеристик, были перечислены основные их виды. Выбор часов зависит от вашего вкуса финансовых возможностей, функциональных потребностей и стиля жизни.