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Что приготовить для большой компании за 10 минут? Хрустящие горячие бутерброды с сочной начинкой
Сегодня мы расскажем вам о потрясающем рецепте хрустящих бутербродов, которые можно быстро приготовить на большую компанию. Интересно в них не только то, что они быстро готовятся, но и то, что ингредиенты часто есть в ваших холодильниках, а значит докупать ничего дорогого не придется. Записывайте рецепт!
Ингредиенты для приготовления быстрых горячих бутербродов для большой компании
Горячие бутерброды на скорую руку
Отметим, что вам стоит брать количество ломтей хлеба/батона или багета согласно количеству ваших гостей, однако по умолчанию порционно мы указываем на 8 шт:
- батон или хлеб – 8 ломтиков
- помидор – 1 шт.
- сладкий перец или соленые огурцы – 1 шт.
- колбаса, сосиски или куриное филе – 80-100 г
- сыр – 100 г
- майонез – 2 ст. л
- зелень (укроп в основном).
Пошаговая инструкция по приготовлению горячих бутербродов: гости просто оближут пальчики
- Для начала требуется помидор, колбасу, перец или огурцы нарезать кубиками.
- Сыр натереть на крупной терке, зелень мелко измельчить.
- Можно взять два вида сыра. Тогда будет еще вкуснее.
- Смешать все продукты, добавить майонез, соль по вкусу и перемешать.
- Противень застелить пергаментом. На ломтики хлеба или батона щедро выложить начинку и в духовку. Готовить бутерброды при 180 ℃ 7-10 минут.
- Интересно, что подавать их можно как к чаю, так и в виде закуски, так и в роли самостоятельного блюда на большом подносе к праздничному столу. Готовится легко и быстро!
Хрустящие горячие бутерброды
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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