Что приготовить для большой компании за 10 минут? Хрустящие горячие бутерброды с сочной начинкой

Ингредиенты для приготовления быстрых горячих бутербродов для большой компании

Сегодня мы расскажем вам о потрясающем рецепте хрустящих бутербродов, которые можно быстро приготовить на большую компанию. Интересно в них не только то, что они быстро готовятся, но и то, что ингредиенты часто есть в ваших холодильниках, а значит докупать ничего дорогого не придется. Записывайте рецепт!

Горячие бутерброды на скорую руку

Отметим, что вам стоит брать количество ломтей хлеба/батона или багета согласно количеству ваших гостей, однако по умолчанию порционно мы указываем на 8 шт:

батон или хлеб – 8 ломтиков помидор – 1 шт. сладкий перец или соленые огурцы – 1 шт. колбаса, сосиски или куриное филе – 80-100 г сыр – 100 г майонез – 2 ст. л зелень (укроп в основном).

Пошаговая инструкция по приготовлению горячих бутербродов: гости просто оближут пальчики

Для начала требуется помидор, колбасу, перец или огурцы нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке, зелень мелко измельчить. Можно взять два вида сыра. Тогда будет еще вкуснее. Смешать все продукты, добавить майонез, соль по вкусу и перемешать. Противень застелить пергаментом. На ломтики хлеба или батона щедро выложить начинку и в духовку. Готовить бутерброды при 180 ℃ 7-10 минут. Интересно, что подавать их можно как к чаю, так и в виде закуски, так и в роли самостоятельного блюда на большом подносе к праздничному столу. Готовится легко и быстро!

Хрустящие горячие бутерброды

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута