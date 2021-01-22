Дан Балан привселюдно засветился в компании очаровательной юной брюнетки: Тина Кароль уже совсем побоку

Тина и Дан, судя по всему, уже практически не общаются или же очень тщательно это скрывают. Даже когда Дан приезжал в Киев для выступления на финале "Танцев со звездами", как говорят свидетели, они с Тиной разве что поздоровались и все. И быть судьей "Голоса-11" Дан отказался, а слухи твердят, что это инициатива украинской красотки - взять новых членов жюри.

Тина и Дан вдвоем получили престижную награду как "Лучшая коллаборация" за 2020 год за совместную песню "Помнишь", которую в разгар карантина они исполнили на мансарде дома Кароль, где у нее музыкальная студия.

Дан Балан и Тина Кароль

За последний год и Тина, и Дан не сидели сложа руки. Кароль создала новый альбом, сняла уникальный клип-трилогию, выпустила целый ряд интересных аксессуаров и одежды, ювелирных украшений в рамках своего бренда. Кстати, обувная коллекция, созданная Тиной, получила большой резонанс не только в Украине. А еще она получила именную звезду на Аллее славы в Киеве.

Тина Кароль у именной звезды

А Дан на некоторое время пропал совсем, а потом появился с целым портфолио новых идей, но по своей привычке, выдает их публике порционно. Под завершение 2020 года Балан сообщил о создании собственной мерч-студии Monarda Studios, в рамках которой он будет дальше выступать и продвигать молодые таланты.

Дан Балан

В финальном выпуске "Танцев со звездами" он вышел на сцену с молодой казахской певицей Индирой Эдильбаевой, суперфиналисткой "Голоса-10", которая сейчас выступает под сценическим именем Indi. Вместе с очаровательной девушкой Дан, как и пообещал в финале, создал песню и записал совместный клип, презентация которого состоялась 22 января 2021 года (посмотреть вы можете в конце статьи).

Индира с Даном Баланом на финале "Танцев" 30.11.2021

В рамках презентации на своей странице в Инстаграм Дан опубликовал отрывок из клипа и показал обложку на музплатформах.

Дан Балан и Инди - обложка клипа "Дышат о любви"

Кстати, в Казахстане девушку не считают свободной, так как она уже второй год живет (или жила?) с артистом Ерланом Байсабаровым. А перед тем юной Индире приписывали роман с другой казахской звездой - Али Окаповым, с которым тогда несовершеннолетняя девушка постила фото с хештэгом и статусами "влюблена".

А вот и новый клип Дана Балана:

Источник: 1 Минута