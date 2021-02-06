Дану Балану 42 года: 10 неизвестных фактов о любимце украинской певицы Тины Кароль
Дан Балан, который является популярным певцом давно пленил сердца слушателей жителей Украины.
6 февраля этот талантливый артист празднует свой 42 день рождения.
Харизматичность и стильность певца привели к тому, что практически многие украинские женщины без ума от него. После того как он выступает на концерте, то каждая его песня обсуждается поклонниками.
В день рождения Дана к нему обращаются много людей и шлют свои поздравления. Приятно поздравить своего любимого певца.
Однако есть факты, о которых даже его поклонники не знали.
Ниже приводятся часть из них.
- Певец родился в Молдове. Родители у Дана Балана известные и уважаемые. Его отец - дипломатический работник, а мама ведет детскую программу "Спокойной ночи малыши".
2. Карьерного успеха Дан Балан достиг в 19 лет.
3. Певец может говорить на 5 языках.
4. Дан любит флору и фауну и поэтому себя иногда называет "ботаником".
5. Певец прекрасно готовит различные блюда. Особенно он интересуется специями и знает практически все специи, которые произрастают в Молдове.
6. Ему нравятся прогулки на природе, особенно в сосновом лесу.
7. Певец не любит и никогда не ест грибы.
8. Дан Балан умеет водить автомобиль, однако никогда не садится за руль.
9. Самой первой автомашиной у Дана Балана был Мерседес.10. Певец признается, что никогда не влюблялся по-настоящему и не испытывал любви.
Вот такой он всеми любимый и почитаемый талантливый певец Дан Балан. Многие его поклонники в его день рождения желают Дану крепкого здоровья, творческих успехов в работе и прекрасного настроения в этот день.
Источник: 1 Минута