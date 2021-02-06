Дану Балану 42 года: 10 неизвестных фактов о любимце украинской певицы Тины Кароль

Дан Балан, который является популярным певцом давно пленил сердца слушателей жителей Украины.

6 февраля этот талантливый артист празднует свой 42 день рождения.

Харизматичность и стильность певца привели к тому, что практически многие украинские женщины без ума от него. После того как он выступает на концерте, то каждая его песня обсуждается поклонниками.

В день рождения Дана к нему обращаются много людей и шлют свои поздравления. Приятно поздравить своего любимого певца.

Однако есть факты, о которых даже его поклонники не знали.

Ниже приводятся часть из них.

Певец родился в Молдове. Родители у Дана Балана известные и уважаемые. Его отец - дипломатический работник, а мама ведет детскую программу "Спокойной ночи малыши". 2. Карьерного успеха Дан Балан достиг в 19 лет. 3. Певец может говорить на 5 языках. 4. Дан любит флору и фауну и поэтому себя иногда называет "ботаником". 5. Певец прекрасно готовит различные блюда. Особенно он интересуется специями и знает практически все специи, которые произрастают в Молдове. 6. Ему нравятся прогулки на природе, особенно в сосновом лесу. 7. Певец не любит и никогда не ест грибы. 8. Дан Балан умеет водить автомобиль, однако никогда не садится за руль. 9. Самой первой автомашиной у Дана Балана был Мерседес. 10. Певец признается, что никогда не влюблялся по-настоящему и не испытывал любви.

Вот такой он всеми любимый и почитаемый талантливый певец Дан Балан. Многие его поклонники в его день рождения желают Дану крепкого здоровья, творческих успехов в работе и прекрасного настроения в этот день.

Источник: 1 Минута