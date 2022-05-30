Дарья Петрожицкая, из комедийного телепроекта “Папик”, откровенно рассказала как они с ее парнем оказались в Гамбурге

Актриса стала популярной благодаря роли Лизы в комедийном телепроекте "Папик".

В первые дни после нападения российских оккупантов, Дарья и сестра оставались в Киеве. Во время воздушных тревог вместе с домашними любимцами - котами, укрывались в шкафу - поделилась актриса.

Далее сестры принимают решение уехать из столицы, остановились они в маленьком селе около города Жашкова. Потом девушки направились в Хмельницкую область, где тоже не задержались. Следующий пункт проживания был город во Львовской области.

Дарья Петрожицкая

Дарья поясняет, что долго находится на одном месте у них не получалось по причине выселения из арендованных домов.

Конечной целью путешествия актриса выбрала Германию, а именно город Гамбург. Это не случайный выбор места проживания. Как оказалось, здесь живет любимый человек Дарьи.

Алексей сам проявил инициативу, пригласив девушку к себе, так ему спокойнее, и любимая будет находиться в безопасности.

До сих пор актриса не распространялась об изменениях в личной жизни, тем более, было неизвестно, что ее избранник живет за границей. Алексей украинец, пара встречается уже больше года, а познакомились в Египте, где одновременно отдыхали.

Дарья сообщила, что оформила статус переселенца, ей выплачивают социальную помощь. Она призналась, что ей очень повезло, так как у Алексея есть квартира, так что основная проблема с жильем решена. Пока же девушка пытается найти какую-то работу, одновременно ходит на митинги, которые организованы для поддержки украинского народа.

Источник: 1 Минута