Дельфин и Русалка: история любви двадцатилетней давности – Игорь Николаев и Наташа Королева

Они пробыли в браке с 1992 по 2001 год, и оставили неизгладимый след в душах фанатов. Поговаривают, даже сейчас между ними есть что-то особенное. То, чего нет в нынешнем браке Королевой с Тарзаном, и Николаева с Юлией Проскуряковой. Какой была история любви Наташи Королевой и Игоря Николаева, и почему эта сладкая сказка так быстро закончилась?

По случайному стечению обстоятельств Николаев попал в ансамбль к Примадонне Алле Пугачевой. С ней он проработал несколько лет и принял решение уйти в вольное плавание. Пару лет спустя он уже сам начал устраивать прослушивания и отбирать молодых кадров. Так он познакомился с Наташей Королевой, которая только приехала в Москву из Киева.

Правда, тогда она была еще не знаменитой Наташей Королевой, а начинающей звездой Натальей Порывай — и никто не знал, что ей сулит звездное будущее.

Интересно, что Наташа Королева тогда не прошла прослушивание. Но ситуацию спасла мама Людмила Ивановна Порывай. Она разобщалась с Игорем Николаевым и даже накормила его после кастинга. Тогда Игорь заприметил юное дарование, и пригласил Королеву вместе с собой на гастроли в эстонский город Таллин. Так и закрутился служебный роман пары с 14-летней разницей в возрасте.

Игорь Николаев

Изначально никто даже подумать не мог, что совсем еще юная девочка, и мужчина, который на 14 лет старше, могут полюбить друг друга. Но Наташа и Игорь много путешествовали по работе, и практически круглосуточно были вместе. К тому же, Королева в молодости была что надо. Сложно было не влюбиться!

К слову, Николаев и Королева в 1992 году выпустили песню "Дельфин и русалка", поэтому артисты получили прозвище согласно одноименной композиции.

Несмотря на то, что в песне поется о том, что дельфин и русалка не пара, в реальной жизни в этом же 1992 году Наташа и Игорь стали мужем и женой.

Позднее в программе "Песня с историей" Наташа рассказала — она была маленькой, глупенькой, и судьба уже тогда давала ей знаки, что Николаев — не его судьба.

Наташа Королева

Творческий тандем Наташи Королевой и Игоря Николаева был, на первый взгляд, примером для подражания. Ведь какое это счастье — когда два креативных и активных человека находят друг друга, имеют возможность творить и развиваться, находясь при этом вместе.

Но со временем чувства ушли. Совместных детей у пары не было по понятным причинам — никто не хотел покидать сцену. Еще и начались сцены ревности, адресованные Наташе — поклонников у привлекательной и голосистой певицы с каждым днем становилось все больше, а собственнику Николаеву это не нравилось. Вот так, спустя 9 лет, в 2001 году пара распалась. Для фанатов это стало настоящим ударом, ведь они не знали о внутренних перипетиях в звездной семье.

Спустя два десятка лет Наташа лично постаралась прояснить ситуацию.

Певица Наташа Королева в молодости

Выяснилось, что после развода большую поддержку певице оказала примадонна — Алла Пугачева. Как заявляет сама Наталья, она не ожидала услышать от звезды столь теплых и трогательных слов в минуты полного отчаяния.

К счастью, развод Королевой и Николаева прошел мирно. Пара добровольно поделила нажитое имущество пополам, а также заключила соглашение о том, что Наталья имеет полное право исполнять все композиции, написанные Игорем за годы их тесного сотрудничества.

Вот уже почти 20 лет певица Наташа Королева живет в счастливом браке с бодибилдером и танцором Сергеем Глушко, известным публике под псевдонимом Тарзан. Они воспитывают взрослого сына Архипа, который решил пойти по стопам родителей.

Игорь Николаев также не страдает от одиночества — с 2010 года он в браке с Юлией Проскуряковой, и воспитывает пятилетнюю дочь Веронику.

Источник: 1 Минута