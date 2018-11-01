Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:42
Просмотров: 422

День победы заменят новым праздником: когда будет выходной

День победы заменят новым праздником: когда будет выходной

Проектом закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» о праздничных и нерабочих днях предлагается  установить новый праздник – День Европы. 

Отмечатся данное мероприятие будет 9 мая вместе с Днем победы. Авторы законопроекта объясняют это тем, что с 2003 года Украина присоединилась к празднованию Дня Европы, который празднуется в нашей стране в третью субботу мая .

Между тем в Европейском Союзе постоянной датой празднования является именно 9 мая, поскольку  в этот день, в 1950 году, была провозглашена так называемая «Декларация Шумана» — в честь ее автора, министра иностранных дел Франции Роберта Шумана, который вдохновлялся стремлением избежать в послевоенный период новых разрушительных конфликтов и созданием системы наднациональных органов, которые бы  способствовали сближению, защите общих интересов и ценностей европейских государств.

Празднование Дня Европы в Украине одновременно со странами ЕС показало бы общность евроинтеграционных ценностей, общность видения прошлого и будущего нашего континента.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения предложил Верховной Раде Украины  данный законопроект  принять за основу. В то же время, Главное научно-экспертное управление, проанализировав акт, выразило свои замечания.

Прежде всего, замечания связаны с тем, что в Украине уже сложилась практика празднования Дня Победы (9 мая) и Дня Европы (третья суббота мая) в разный календарный период. При этом ко дню соответствующих праздников на государственном уровне организуются и проводятся широкомасштабные мероприятия.

Источник: politeka

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Добкин девятого мая носил «георгиевскую ленточку» в Берлине
11.05.2018 11:25    764
День Победы над нацизмом в Харькове: силовики не зафиксировали грубых нарушений порядка
09.05.2018 13:46    414
9 мая на Мемориале Славы в Харькове. Фоторепортаж
09.05.2018 12:06    756
Дни памяти и примирения пройдут в Украине с дождями и грозами
07.05.2018 23:03    410
Как будут праздновать День Победы в Харькове
02.05.2018 16:10    1017
Возложения, минута молчания и торжественный салют. Официальный день Победы в Харькове
10.05.2016 16:47    536
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне
09.05.2016 13:41    340
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 