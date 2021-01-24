Десерт мечты: легкий и сладкий банановый чизкейк без выпечки и без хлопот за 15 минут

Его вкус будет невероятно нежным, неповторимым, и заставит вас готовить этот десерт снова и снова. Его изюминка в том, что даже те, кто никогда не готовил кондитерские изделия, по нашей пошаговой инструкции смогут сделать это без труда и лишних хлопот.

Сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять!

Составляющие невероятно нежного и сладкого бананового чизкейка

Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобится:

печенье — 300 граммов;

столько же сыра;

120 грамм сахара;

три столовых ложки сметаны;

100 мл воды;

80 гр. сливочного масла;

20 гр желатина;

4 больших банана;

Приготовление бананового чизкейка

банановый чизкейк

Мы расскажем поэтапно что и как делать.

1. Печенье следует измельчить с помощью блендера в мелкий порошок, чем мельче, тем будет вкуснее.

2. Далее нужно перемешать этот «порошок» с растопленным сливочным маслом. Затем поместить смесь в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой.

3. Необходимо отправить смесь в холодильник, пока готовится начинка.

4. Залейте желатин холодной кипяченой водой и дайте постоять 30 минут.

5. В миску выложите сыр и сметану, добавьте нарезанные бананы и сахар.

6. Эту смесь нужно взбить блендером до получения однородной массы.

7. Набухший желатин переложите в кастрюлю и подогрейте. Однако не допускайте его кипячения.

8. Затем добавьте его в творожную массу и хорошо перемешайте.

9. Нужно перелить смесь в форму на слой из печенья.

Убираем полученное в холодильник примерно на один час. Затем вынимаем уже практически готовый чизкейк из формы и декорируем — ломтики банана, шоколадный соус, мята или кокосовая стружка, тут уж по вкусам и по желанию.

Источник: 1 Минута