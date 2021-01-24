Десерт мечты: легкий и сладкий банановый чизкейк без выпечки и без хлопот за 15 минут
Его вкус будет невероятно нежным, неповторимым, и заставит вас готовить этот десерт снова и снова. Его изюминка в том, что даже те, кто никогда не готовил кондитерские изделия, по нашей пошаговой инструкции смогут сделать это без труда и лишних хлопот.
Сохраните себе этот рецепт, чтобы не потерять!
Составляющие невероятно нежного и сладкого бананового чизкейка
Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобится:
- печенье — 300 граммов;
- столько же сыра;
- 120 грамм сахара;
- три столовых ложки сметаны;
- 100 мл воды;
- 80 гр. сливочного масла;
- 20 гр желатина;
- 4 больших банана;
Приготовление бананового чизкейка
банановый чизкейк
Мы расскажем поэтапно что и как делать.
1. Печенье следует измельчить с помощью блендера в мелкий порошок, чем мельче, тем будет вкуснее.
2. Далее нужно перемешать этот «порошок» с растопленным сливочным маслом. Затем поместить смесь в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой.
3. Необходимо отправить смесь в холодильник, пока готовится начинка.
4. Залейте желатин холодной кипяченой водой и дайте постоять 30 минут.
5. В миску выложите сыр и сметану, добавьте нарезанные бананы и сахар.
6. Эту смесь нужно взбить блендером до получения однородной массы.
7. Набухший желатин переложите в кастрюлю и подогрейте. Однако не допускайте его кипячения.
8. Затем добавьте его в творожную массу и хорошо перемешайте.
9. Нужно перелить смесь в форму на слой из печенья.
Убираем полученное в холодильник примерно на один час. Затем вынимаем уже практически готовый чизкейк из формы и декорируем — ломтики банана, шоколадный соус, мята или кокосовая стружка, тут уж по вкусам и по желанию.
Источник: 1 Минута