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Дети Галкина и Пугачевой с протянутой рукой пошли по соседям: соблюдают старые традиции

Дети Галкина и Пугачевой с протянутой рукой пошли по соседям: соблюдают старые традиции

А еще — научил своих малышей Лизу и Гарри петь колядки, с которыми в канун праздника ходят к соседям и кумовьям. Соответствующее видео опубликовали в Истаграм-аккаунте Максима Галкина.

"С наступающим праздником Рождества Христова, дорогие друзья!", — написал Максим Галкин.

На видео Гарри Галкин и Лиза Галкина стоят с огромными мешками, очевидно для денег и сладостей

На видео видно, что ролик записан в роскошных хоромах у Пугачевых. Об этом говорит ламинат на полу, дорогой ковер с золотистой нитью, огромные колонны вокруг камина.

Недавно Максим Галкин рассказал, что его немолодая супруга Алла Борисовна Пугачева — замечательная хозяйка

По словам Галкина, Алла Борисовна спустя много лет с момента знакомства продолжает открываться ему как трепетная женщина, которая окружает близких любовью и заботой.

"Когда впервые увидел Аллу Борисовну, я как всякий человек, говорящий по-русски, захотел познакомиться с ней. А дальше я узнал человека. Практически сразу возникло родство душ", — поделился шоумен Максим Галкин в YouTube-шоу Армана Давлетярова.

Сейчас 71-летняя Примадонна практически все свое свободное время уделяет дому и воспитанию Лизы и Гарри. Галкин отмечает, что теперь финансовое благополучие семьи лежит на его плечах.

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Источник: 1 Минута

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