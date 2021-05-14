“Девочка в розовом”: Максим Галкин показал, в чем его дочь Лиза ходит в школу

"Девочка в розовом",

Видно, что дочь Лизу папа сфотографировал где-то в холле своего большого особняка. Там на фоне стоит огромный горшок с цветами, а пол оформлен плиткой в виде шахматной доски. Сама школьница одета в белые теплые колготки, нежный розовый плащ и такую же розовую бейсболку.

— подписал Максим Галкин снимок своей юной дочери.

https://www.instagram.com/p/CO16LuZsjBQ/?igshid=13bbwdehqemd6

Интересно, что Гарри рядом не было. В комментариях поклонники предположили, что мальчик приболел, поэтому не идёт учиться.

Также для юной модели Лизы оставили множество приятных комментариев, подчёркивая, что она выглядит неописуемо красиво, а ещё очень похожа на свою звёздную мамочку.

Лиза Галкина

Лиза Галкина

Лиза Галкина

Лиза Галкина

Напомним, известное на всю страну семейство живёт в деревне Грязь Московской области. Это элитная деревня, где живут люди состоятельные люди. Но даже несмотря на это, дом Галкиных выгодно отличается на фоне остальных — кажется настоящим диснеевским дворцом, в котором живут герои мультфильмов и принцессы. На счёт героев не факт, а вот две принцессы точно живут — это Лиза и ее мама Алла Борисовна.

К слову, на нашем Ютуб-канале есть видео о том, как выглядит дворец Галкина и Аллы Пугачевой изнутри — там кадры, которых вы больше нигде не увидите. И не забудьте подписаться на наш канал!

Шестиэтажный дворец Галкина и Пугачевой: как выглядит внутри дом Примадонны и ее семьи?

Источник: 1 Минута