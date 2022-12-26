Діяльність організаторів ігор на гроші в Україні

Обрати компанію, яка гарантує отримання виграшів та бонусів можна використавши огляди онлайн-казино для українських користувачів. Вони перераховують основні умови діяльності платформ, їх переваги та недоліки, бонуси та акції, умови щодо здійснення транзакцій по рахунку, особливості реєстрації та інші.

Казино, які працюють відповідно до встановлених державним регулятором правил мають певні особливості у роботі. Стосовно учасника вони передбачають дотримання вимог щодо віку, збереження та захист інформації, відсутності причетності до махінацій стосовно ігор на гроші.

Для обрання кращих казино експерти застосовують вимоги, які мають найбільше значення для гемблерів та другорядні. До рейтингу віднесені лише такі, що мають дозвіл на провадження діяльності.

Вимоги до топових казино України

Для того, щоб потрапити до числа кращих організаторів розваг компанії повинні відповідати наступним вимогам:

мати ліцензію, яка видана Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей в Україні. Така умова дозволяє кожній стороні електронного договору дотримуватися правил користування платформою; пропонувати вигідні бонуси та винагороди. Це зможе зацікавити учасників та стимулювати їх до участі у слотах; транзакції по рахунках. Вони повинні передбачати показники, для участі клієнтів з різними доходами, доступні платіжні методи для поповнення та отримання коштів; давати вибір для участі у розвагах. Серед числа слотів мають бути як класичні, так й новітні розробки за різними тематиками та пропозиціями; мати високі показники віддачі. Такі пропонують казино, ігри в яких є ліцензованими; дозволяти різні способи участі. Це може бути вхід з ПК, через мобільну версію перегляду сайту, за допомогою додатку.

Рейтинг кращих організаторів ігор сьогодні

До ряду казино, що мають найбільший попит серед клієнтів у 2022 році та ліцензію КРАІЛ відносяться:

Космолот;

Slotscity;

Favbet;

Pinup;

Slotoking.

Кожна з компаній пропонує щедрі бонуси за реєстрацію. Умовою їх є внесення депозиту. Отримати можна кошти на депозит, які треба відігравати та фріспіни.

Контроль діяльності казино з боку КРАІЛ

Огляди онлайн-казино, що мають найбільший попит серед українських гемблерів дозволяють обрати ті, роботу яких контролює КРАІЛ України. У своїй роботі велику увагу вони приділяють перевірці наступної інформації:

наявності ліцензії на ігрові проєкти;

законні підстави функціонування програми, що відповідає за інтерфейс;

обов’язків та звітностей щодо сплати податків за всіма категоріями зборів;

відсутності фальсифікацій та шахрайської діяльності з боку казино в онлайн іграх

Підтвердження ліцензійності

Під час обрання казино, інформацію щодо наявності дозвільного документа варто перевірити. Для цього Комісія з регулювання азартних ігор зобразила відповідний розділ з вільним доступом. Клієнти мають змогу переглянути юридичну особу, на ім’я якої отримано ліцензію та створений домен, з датою та номером рішення.

Рекомендації щодо участі у слотах новим клієнтів

Є певні рекомендації, які дадуть змогу новим учасникам казино отримати ще більші винагороди без великих витрат. До їх числа віднесені такі:

● використання бонусів. Кожен гравець під час створення аккаунта отримує певний приз. Використати його слід одразу, оскільки він має свій термін дії. За допомогою винагороди можна збільшити баланс рахунка;

● скористатися демо-версією. Вона допомагає розібратися з функціоналом розваги та правилами. Це гарна спроможність пройти тренування без ризиків по втраті коштів;

● обирати слоти, що не передбачають високих розмірів ставок. Для початку краще збільшити капітал та уникнути великих витрат;

● скористатися відбором за бонусами. Це джекпот, скаттер та вайлд, бонусні рівні, безплатні оберти.

Для виведення виграшу кожен клієнт має пройти верифікацію. Її метою є можливість для казино перевірити правдивість даних щодо особи. Такий спосіб дозволяє впевнитися у відсутності шахрайства з боку учасника.