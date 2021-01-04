Дима Комаров показал, чем его порадовала красавица-жена после трехмесячной командировки: будоражит фантазию

Герою нашей сегодняшней статьи повезло работать на любимой работе, поэтому вовсе неудивительно, что он уделяет ей много времени. Для него экспедиции длиной в несколько месяцев не в новинку, а карантинные ограничения — не преграда для путешествий.

Наконец после последней рабочей поездки, которая длилась около трех месяцев, Дмитрий увиделся с супругой Александрой Кучеренко. Пара отправилась встречать Новый год на Мальдивы, хотя уже сейчас они вернулись домой.

Комаров и Кучеренко на Мальдивах

У себя в Instagram-stories Комаров похвастался первым домашним завтраком за этот долгий период — яичницей в лодочках из сосисок, помидорами и тостом.

Скриншот из Instagram Дмитрия Комарова

Также телеведущий показал семейное фото с родными сестрой Ангелиной и братом Николаем, в подписи к которому сообщил, что новая экспедиция не за горами:

"Жизнь в режиме ускоренной перемотки. Неделю назад — съемки в мегаэкстремальных условиях, вчера — отпуск и скаты в океане, сегодня — дома. Скоро снова на съемки".

Дмитрий Комаров с родными братом и сестрой

Надо сказать, что Александра тоже уже привыкла к постоянному отсутствию мужа дома, а однажды она лично была на съемках "Мира наизнанку" с Дмитрием. К слову, познакомились супруги на конкурсе красоты "Мисс Украина" в 2016 году, где Александра завоевала главный титул.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Примечательно, что даже во время участия в "Танцах со звездами" влюбленные скрывали от публики отношения. Своим счастьем они поделились лишь через три года после тайной свадьбы в Израиле в 2019-м — это стало настоящим сюрпризом для огромной армии фанатов Комарова.

Источник: 1 Минута