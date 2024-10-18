Джинсы с высокой посадкой: кому подходят и как выбрать под свою фигуру

Джинсы с завышенной талией — классика, которая прочно вошла в базовый женский гардероб. Они хорошо смотрятся, комфортны в носке и создают привлекательный силуэт. Купить джинсы женские с высокой посадкой по доступной цене можно в магазинах бренда SOLMAR, где они представлены в широком ассортименте цветовых оттенков. Такие модели подходят для свиданий, офисной работы и прогулок, поэтому их с удовольствием носят женщины разного возраста.

Кто может носить джинсы с высокой посадкой

Брюки из денима, которые имеют высокую талию, подходят к любому типу фигуры. Главное условие — правильно выбрать фасон:

скинни — модели с узкими обтягивающими штанинами;

трубы — брюки прямого покроя с широкими штанинами;

мом — свободные вверху и зауженные к щиколотке;

клеш — штанины расширены от колена;

слим — сидят точно по фигуре.

Носить такие джинсы можно с обувью на каблуке и без него, с кроссовками, сандалиями, ботильонами. Для «верха» подходят рубашки, футболки, блузы, топы, свитера или свитшоты. А пояса разной ширины помогают подчеркнуть талию.

Как выбрать джинсы с высокой посадкой под свою фигуру

Первое правило выбора касается учета особенностей своей фигуры. Тем, кого природа наградила фигурой «яблоко» или «груша», лучше пройти мимо обтягивающих моделей и сосредоточиться на фасонах мом, клеш и прямом покрое При правильно подобранном «верхе» облегающие джинсы подходят барышням с фигурой «треугольник». Обладательницы идеальных параметров могут носить любые фасоны.

Упростить выбор поможет и учет таких характеристик:

цвет ткани — серый, синий, черный, голубой, зеленый, коричневый, белый и пр.;

растяжимость ткани — не тянется, низкая, средняя;

аксессуары — вышивка, пряжки, заклепки, накладные карманы, пуговицы.

Отметим, что плотный джинс маскирует недостатки, стрейч — акцентирует на изъянах.

Имея в базовом гардеробе джинсы с высокой посадкой, легко создать романтический, офисный или спортивный образ. Модели представлены в широкой цветовой гамме, приятны на ощупь и комфортны в носке.

Новости портала «Весь Харьков»