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Джинсы с высокой посадкой: кому подходят и как выбрать под свою фигуру

Джинсы с завышенной талией — классика, которая прочно вошла в базовый женский гардероб. Они хорошо смотрятся, комфортны в носке и создают привлекательный силуэт. Купить джинсы женские с высокой посадкой по доступной цене можно в магазинах бренда SOLMAR, где они представлены в широком ассортименте цветовых оттенков. Такие модели подходят для свиданий, офисной работы и прогулок, поэтому их с удовольствием носят женщины разного возраста.

Джинсы с высокой посадкой: кому подходят и как выбрать под свою фигуру

Кто может носить джинсы с высокой посадкой

Брюки из денима, которые имеют высокую талию, подходят к любому типу фигуры. Главное условие — правильно выбрать фасон:

  • скинни — модели с узкими обтягивающими штанинами;
  • трубы — брюки прямого покроя с широкими штанинами;
  • мом — свободные вверху и зауженные к щиколотке;
  • клеш — штанины расширены от колена;
  • слим — сидят точно по фигуре.

Носить такие джинсы можно с обувью на каблуке и без него, с кроссовками, сандалиями, ботильонами. Для «верха» подходят рубашки, футболки, блузы, топы, свитера или свитшоты. А пояса разной ширины помогают подчеркнуть талию.

Как выбрать джинсы с высокой посадкой под свою фигуру

Первое правило выбора касается учета особенностей своей фигуры. Тем, кого природа наградила фигурой «яблоко» или «груша», лучше пройти мимо обтягивающих моделей и сосредоточиться на фасонах мом, клеш и прямом покрое  При правильно подобранном «верхе» облегающие джинсы подходят барышням с фигурой «треугольник». Обладательницы идеальных параметров могут носить любые фасоны.

Упростить выбор поможет и учет таких характеристик:

  • цвет ткани — серый, синий, черный, голубой, зеленый, коричневый, белый и пр.;
  • растяжимость ткани — не тянется, низкая, средняя;
  • аксессуары — вышивка, пряжки, заклепки, накладные карманы, пуговицы.

Отметим, что плотный джинс маскирует недостатки, стрейч — акцентирует на изъянах.

Имея в базовом гардеробе джинсы с высокой посадкой, легко создать романтический, офисный или спортивный образ. Модели представлены в широкой цветовой гамме, приятны на ощупь и комфортны в носке.

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