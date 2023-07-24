Джонні Деппа знайшли непритомним у готелі Будапешта

Гурту Джонні Деппа Hollywood Vampires довелося в останню хвилину скасувати концерт у Будапешті.

Згідно з повідомленнями, Джонні так сильно знепритомнів у своєму готельному номері, що їм довелося викликати лікаря, і вони навіть не змогли вийти на сцену, повідомляє видання Marca.

Арена була переповнена нетерплячими фанатами, деякі з них подолали сотні кілометрів, щоб побачити шоу, але цьому не судилося статися.

Один з білетерів розповів: «Все було готово, сцена була встановлена, команда за лаштунками була готова до вечірки. Ніхто не думав, що можуть виникнути проблеми, тим більше, що учасники гурту зробили звукове налаштування, яке було заплановане на другу половину дня».

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