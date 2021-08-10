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Дмитрий Монатик показал свою круглолицую жену и поздравил ее с Днем рождения

Дмитрий Монатик показал свою круглолицую жену и поздравил ее с Днем рождения

В свой Инста-профиль Дмитрий выложил красивое видео, где Ирина в кадре на съемках очередного ролика. Ей поправляют макияж стилисты, а сама женщина игриво смотрит вдаль мимо камеры, делая вид, будто не замечает, что ее снимают.

В описании Дмитрий откровенно признался в любви к главной женщине в своей жизни, и к матери своих двоих очаровательных детей. Слова Монатик подобрал самые трогательные и самые важные.

"Я хотел бы, чтобы каждому так повезло!

Чтобы крылья порхали штормам на зло.

Чтобы чувства кипели, как в лучшем кино.

Чтобы по бездорожью идти заодно",

— пишет Дмитрий.

Далее он также в стихах рассказал, как любит ее и не хочет оставлять ни на минуту.

https://www.instagram.com/p/CSXqC_jqKb_/?utm_medium=copy_link

Естественно, такие слова растрогали и Ирину, и ближайших друзей, в том числе и звезд. Вот что в комментариях пишут:

  • Боже, как красиво !!!!! Ирочка , С Днём Рождения , прекрасная !!!, — написала экс-солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева
  • Как же красиво, — написал артист и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес

В комментариях также отписались звезды Оля Полякова, Даша Астафьева, Наталка Денисенко, Алла Боня, Мария Вебер, Саша Жаркова, Геннадий Витер и другие.

Сама Ирина Демичева ответила, еле сдерживая слезы: "Моя любовь!"

Отметим, что звездная семья сейчас отправилась в отпуск. Куда именно — артисты пока скрывают. Также Ирина Демичева утром в свой День рождения показала, что ее дети подарили ей рисунок. Сегодня ей исполнилось 35 лет.

Источник: 1 Минута

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