Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается единственная наследница погибшего музыканта

23-летняя Мария-Барбара — единственная дочь известного музыканта Андрея Кузьменко, который погиб в ДТП в феврале 2015 года. Девочка родилась 14 сентября 1997 года и именно Андрей Кузьменко дал ей имя Барбара, в честь своей любимой актрисы Барбары Брыльской. Кузьма ласково называл девочку Басей и души в ней не чаял.

Кузьма Скрябин с дочкой: архивное фото

Кузьма Скрябин с дочерью

В отличии от звездного отца, Мария-Барбара выбрала совсем не творческую профессию. В 2020 году она получила диплом Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца и стала врачом-дерматологом. Интересно, что Андрей Кузьменко тоже учился медицинском университете на факультете стоматологии, но он ни дня не работал по профессии.

Мария-Барбара получила диплом врача-дерматолога в 2020 году

20 декабря 2019 года наследница Кузьмы вышла замуж за Виктора Тура. Он, как и Мария-Барбара, учился в киевском медицинском университете, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году. До замужества пара встречалась около 5 лет.

Свадебное фото Марии-Барбары

Свадебное фото Марии-Барбары

Сейчас дочь музыканта работает врачом-интерном в Территориальном медицинском сообществе "Дерматовенерология" в Киеве. А летом прошлого года, в день рождения Кузьмы Скрябина его дочь с мужем открыли кафе «Lviv croissants» в Киеве. Это заведение сделано в честь отца. Стены кафе украшают известные фразы из песен музыканта.

Мария-Барбара с мужем Виктором открыла кафе в честь Кузьмы Скрябина: фото с открытия

Источник: 1 Минута