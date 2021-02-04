Дочь Ларисы Долиной рассказала о состоянии мамы: 65-летней артистке очень плохо

Масла в огонь подлило то, что Долина стала реже показываться публике

Главной причиной для обсуждений стало то, что королева отечественного джаза Лариса Долина в последнее время очень похудела, а кожа местами обвисла и потемнела. Фанаты начали думать, что такие симптомы являются предвестниками страшного недуга.

Лариса Долина якобы сильно похудела - у нее подозревают серьезную болезнь

Ясность в состояние 65-летней певицы внесла ее собственная дочь Ангелина, которая озвучила официальную позицию семейства на этот счет.

Этим семейным фото в Инстаграме поделилась 38-летняя наследница Долиной. В комментариях к кадру девушка развеяла слухи о том, что Лариса Александровна плохо себя чувствует.

Ангелина рассказала, что с её мамой всё в порядке. Дочь Долиной не согласна с критикой и говорит, что это дело привычки. Исполнительница последние пару лет носила другой размер одежды, и фанаты пока просто не смирились с происшедшими изменениями.

"Моя мать, Лариса Александровна Долина бодра, весела и полна сил! Тому много свидетелей ежедневно", — написала дочь известной артистки Ангелина.

Лариса Долина несколько лет назад

Убедились в бодрости Ларисы Долиной и корреспонденты, которые прибыли на ежегодное мероприятие ЖАРА KIDS FEST. Там присутствовала и королева джазовой музыки Лариса Александровна Долина, которая казалась похудевшей, бодрой, активной, но никак не больной.

Источник: 1 Минута