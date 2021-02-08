Дочь Нины Матвиенко Тоня вспомнила как выглядела до вторых родов 10 лет назад: стройная, но малопопулярная

Первой дочери Тони Матвиенко Ульяне исполнилось 22 года. Она родила Ульяну от первого брака когда ей было 17 лет.

Тоня вспоминает, что ее первый муж был добрейшим парнем, отлично учился, красавец. Она тогда восхищалась ним. И если бы ее дочь повторила ее судьбу, то она поддержала ее.

Об этом Тоня написала в Инстаграм. Ей было тогда очень трудно. Особенно она чувствовала осуждение врачей, общественности, что родила в 17 лет. Также ввиду финансовых трудностей, она не могла дать своей малышке все необходимое. Хорошо, что родители помогали. К тому же они всегда морально поддерживали Тоню.

Тоня Матвиенко, тогда еще не была знаменитой и ей было трудно.

Когда она во второй раз вышла замуж за Арсена Мирзояна, то у них родилась дочка Нина.

Тоня Матвиенко рассказала, что трудно быть дочкой легендарной и талантливой певицы Нины Матвиенко.

Она вспомнила о своем первом замужестве в 16 лет с крутым роллером. Потом она даже похудела на 6 кг когда были обидные комментарии в социальных сетях во время "Голоса країни". Также Тоня вспоминает как ее назвали монстром-розлучницей, когда она влюбилась в женатого Арсена Мирзояна.

Как сказала Тоня, у нее очень творческая семья. Мама - Нина Матвиенко - певица, папа Петр Гончар прекрасный художник, а дедушка Иван Гончар талантливый скульптор.

Тоне Матвиенко вспоминает, что когда ее родители стали бывать за границей, они привозили детям много детской одежды и обуви. А ее подружки в школе завидовали обновкам.

Источник: 1 Минута