Дом для будущих детей Тины Кароль и Дана Балана: где живут украинская певица и молдавский мачо?

Уже два года общественность и СМИ интересуются какие отношения между Тиной Кароль и Даном Баланом. Эта интрига держит всех в напряжении и периодически подогревается СМИ и фотографиями которые появляются в социальных сетях.

Многие считают, что пара скрывает свои отношения. Но давно известно, что все тайное когда-нибудь станет явным. Так сотрудник канала "1+1", как то проговорился, что якобы Потап заявлял о том, что Тина Кароль и Дан Балан живут вместе в одном доме.

Дом Тины Кароль

Это большой дом Тины Кароль и в нем немало места для будущих детей. Шикарный и большой дом достался Тине от бывшего супруга Тины Евгения Огира, который умер от рака желудка.

Зрители и поклонники Тины Кароль и Дана Балана заметили их отношения еще тогда когда Дан Балан был тренером девятого сезона проекта "Голос".

Они увидели, что между ними образовалось не только взаимопонимание, но и даже пробежала какая-то искра. Подогрела ситуацию когда мама Дана Балана приехала на студию и лично познакомилась с Тиной Кароль.

Сперва и сама Тина думала, что Дан просто хочет задобрить ее как соперницу. Однако потом и сама начала проявлять внимание к молдавскому мачо. Да, и сама Тина поведала тогда, что когда рядом находится Дан, она смущается. Это заметили и их поклонники.

Поэтому и существует интрига и предположение, что Дан Балан и Тина Кароль уже живут вместе в ее прекрасном доме.

Тина Кароль с сыном

Дом находится на земельном участке в 20 соток. Он состоит из трех этажей. В коттедже имеется спортивный зал. Тина очень гордится прекрасным садом. Также она ухаживает за небольшим огородом и розарием.

Источник: 1 Минута