Домашние нежные сочники с творогом: самый простой и удачный рецепт вкусного теста. Проверено

Ингредиенты на 12 штук

Тесто для сочников:

мука – 350 г

сахар – 100 г

яйца – 1 шт.

сметана 15-20% – 100 г

сливочное масло – 90 г (холодное и порезанное на кусочки)

сода – 1/4 ч. л.

соль – 1/4 ч. л.

Творожная начинка:

творог 9% – 300 г (пастообразный или перетереть заранее)

один белок (желток для смазывания)

мука – 1 ст. л. с горкой

сахар –1-2 ст. л.

сметана 15-20% – 1 ст. л.

ванильный сахар – 8 г

Время выпечки – 15-20 минут, температурный режим – 220°С

Как сделать сочники с творогом – пошаговый рецепт:

1. Соду смешать с мукой и просеять в миску, где будете замешивать тесто.

2. Добавить сливочное масло, перетереть руками в крошку.

3. В отдельной миске соединить яйцо, сметану, сахар и соль. Перемешать до растворения сахара. Затем вылить в крошку, замесить тесто. Когда тесто соберется в комок, оно готово.

4. Из теста сформовать валик, разделить на 12 равных частей. Каждый кусочек теста округлить, а затем тарелку с заготовками накрыть пленкой, убрать в холодильник.

5. Духовку включить разогреваться до 220 градусов.

6. Для приготовления творожной начинки нужно просто смешать все необходимые ингредиенты до однородной массы. Не забудьте желток оставить для смазывания сочников.

7. Каждый кусочек теста раскатать в овальный пласт толщиной 5 мм. На одну половину, не доходя до края, выложить 1 ст. л. начинки. Второй половиной теста накрыть. Таким способом приготовить все сочники.

8. Противень застелить пергаментом, выложить сочники . Перед выпечкой смазать их взбитым желтком. Выпекать около 15 минут в режиме верх/низ без конвекции.

Сочники с творогом

Источник: 1 Минута