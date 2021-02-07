Драники по-новому с начинкой: добавляем творог, немного чеснока и получаем вкуснейшее блюдо
Драники любят практически все. Чтобы сделать их более интересными, можно приготовить с начинкой. Чесночный аромат и аппетитная хрустящая корочка никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
- картофель – 1,5 кг
- репчатый лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- сметана – 1-2 шт.
- мука – 4 ст. л.
- чеснок – 3 зубчика
- творог – 200-250 г
- соль и перец по вкусу
- подсолнечное масло
Как сделать драники по-новому?
Драники по-новому
Картофель и лук очищаем. Затем, чередуя ингредиенты, натираем их на крупной терке. Если получается слишком много сока, сливаем.
Добавляем яйца, соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем.
Постепенно подсыпаем муку, снова перемешиваем. Количество муки регулируем от консистенции массы. Она не должна быть слишком густой, но и не жидкой.
В отдельной миске смешиваем творог и сметану. Чтобы получилось нежная масса, творог берем или в брикете, или перетираем через сито. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем. Чеснока можно добавить больше, если любите.
Сковороду с растительным маслом разогреваем. Выкладываем небольшое количество картофельной массы, придавливаем ложкой. Затем кладем немного творога. Сверху начинку закрываем еще картофелем.
Обжариваем драники с двух сторон до золотистой румяной корочки. Подаем сразу и со сметаной.
Источник: 1 Минута