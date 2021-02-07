Драники по-новому с начинкой: добавляем творог, немного чеснока и получаем вкуснейшее блюдо

Драники любят практически все. Чтобы сделать их более интересными, можно приготовить с начинкой. Чесночный аромат и аппетитная хрустящая корочка никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

картофель – 1,5 кг

репчатый лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сметана – 1-2 шт.

мука – 4 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

творог – 200-250 г

соль и перец по вкусу

подсолнечное масло

Как сделать драники по-новому?

Драники по-новому

Картофель и лук очищаем. Затем, чередуя ингредиенты, натираем их на крупной терке. Если получается слишком много сока, сливаем.

Добавляем яйца, соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем.

Постепенно подсыпаем муку, снова перемешиваем. Количество муки регулируем от консистенции массы. Она не должна быть слишком густой, но и не жидкой.

В отдельной миске смешиваем творог и сметану. Чтобы получилось нежная масса, творог берем или в брикете, или перетираем через сито. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Перемешиваем. Чеснока можно добавить больше, если любите.

Сковороду с растительным маслом разогреваем. Выкладываем небольшое количество картофельной массы, придавливаем ложкой. Затем кладем немного творога. Сверху начинку закрываем еще картофелем.

Обжариваем драники с двух сторон до золотистой румяной корочки. Подаем сразу и со сметаной.

Источник: 1 Минута