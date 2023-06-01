«Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»: у Харкові показали нову марку

Нову поштову марку приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. У її презентації взяв участь заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Це вже третій випуск марок від «Укрпошти», у створенні яких беруть участь діти. Блок складається з 5 марок – робіт фіналістів всеукраїнського конкурсу дитячих ескізів, який було оголошено у квітні. Тоді до конкурсу долучилося 350 дітей. Перемогу отримала Олександра Федорчук з малюнком «Найзаповітніша мрія». Проте до поштового випуску також вирішили додати роботи інших дітей.

«Дякую «Укрпошті» за ту мистецьку акцію, яка об’єднала сотні дітей з різних куточків України! Дякую, що погашення маркового аркушу «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» не лише матиме історичне значення, а й слугуватиме підтримкою для інших діточок. Бо акція з розповсюдження цих марок передбачає благодійну складову», – зазначив Михайло Харнам.

Так, вилучені кошти спрямують на підтримку та допомогу благодійним центрам і організаціям, які опікуються дітьми-сиротами, а також жінками з дітьми, які постраждали внаслідок російської агресії.

Автором художнього немаркованого конверту став 6-річний Георгій Сосницький з Харкова.

«Любов до малювання у Георгія від тата. Для конкурсу він спочатку виліпив з пластиліну цей малюнок. Потім його сфотографували і вже на планшеті син домалював. Вирішили брати участь у конкурсі, аби заохотити Георгія до творчості, і щоб, незважаючи на війну, у нього було дитинство», – розповіла мама хлопчика Наталія Сосницька.

Тираж цього поштового блоку становить 135 тисяч примірників. До блоку випущено конверт «Перший день», художній немаркований конверт і картку.

Агентство Телевидения Новости