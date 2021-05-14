Двухэтажный комплекс с бассейном и водопадом: в Харьковском зоопарке слоны обживают новые апартаменты

Лишь недавно парочка - Аун и Тенди - осваивали летний вольер, как уже знакомятся с новеньким двухэтажным зданием комплекса «Королевство слонов» с внутренними апартаментами.

Этот объект, говорит пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло, - пока самый большой в зверинце, ведь общая площадь здания более 1700 м2. Жить там будут азиатские слоны и даманы. Самый большой экспозиционный вольер имеет огромный бассейн, где для парочки обустроили даже собственный водопад. А колонны в помещении украсили деревянным брусом, чтобы слоны чесали о них бока.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Поїлки автоматичні. Годівниці знаходяться у стінах. Також є спеціальні верхні годівниці для підвішування корму, наприклад, сіна або гілок, що надзвичайно важливо для збагачення середовища тварин. На підлозі – пісок. А це говорить про абсолютно новий стандарт для утримання слонів. Адже піщане покриття забезпечує зовсім інший рівень благополуччя цих тварин.

В Украине, уверяют в зоопарке, песчаное покрытие для слонов впервые применяется именно в Харькове.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Щодо зоотехнічних вольєрів, їх оснащено двома електротельферами – вантажопідйомними механізмами, що дозволяють ветеринарам максимально комфортно працювати зі слонами при різних маніпуляціях – підняти, перевернути. У сталевих огорожах – станки для роботи зі слонами. За командою тварина просовує ногу, вухо чи хобот для тих чи інших процедур.

Посетители же смогут наблюдать за слонами через специальное стекло. Безопасную дистанцию до него обеспечивает тросовый забор, который не позволяет великанам подходить слишком близко.

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