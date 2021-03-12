Егор Гордеев заболел: какой диагноз телеведущего и его состояние здоровья?

Егор Гордеев, который является успешным украинским телеведущим недавно поведал в социальной сети, что он заболел Ковид-19.

Сперва Егор подумал, что это переутомление, однако когда прошел тестирование, то увидел, что тест положительный. В настоящее время у Егора боли в горле и незначительно повысилась температура.

Как он понял, инфицировался недугом несколько суток назад. В соцсети Егор советует всем соблюдать рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), чтобы минимизировать возможность заразиться.

Егор Гордеев

Как сказал телеведущий, сперва у него была сильная головная боль, а потом боли в мышцах. Он все списал на свой перегруженный рабочий день. Далее уже было гриппозное состояние, но сильнее. Поэтому Егор советует всем обязательно носить маску.

В настоящее время Егор Гордеев на самоизоляции и соблюдает постельный режим и рекомендации врача. Также Егор старается себя не нагружать физически, а побольше отдыхать, чтобы набраться сил. Когда телеведущий выздоровеет, то обязательно еще раз пройдет диагностику в клинике. Это необходимо для того, чтобы получить рекомендации доктора как улучшить свое состояние после болезни.

Как пояснил Егор Гордеев, он не предполагает где мог заразиться указанным недугом. Да, это и не столь важно. Главное победить болезнь и не заразить близких. Поэтому Егор старается не контактировать ни с кем.

Сам телеведущий рекомендует позаботиться не только о своем здоровье, но и о близких людях. Трудно придерживаться таких ограничительных мер, но это необходимо.

Источник: 1 Минута