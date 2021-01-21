Ехал “верхом” на внедорожнике: Дмитрий Комаров удивил экспедицией в Пакистане

В этом сезоне он посетил очень закрытое государство, о жизни которого известно мало — это Пакистан.

Несмотря на трудности при пересечении границы, Дмитрий Комаров и его съемочная группа все же смогли, с учетом всех карантинных ограничений, попасть в страну и отснять там такое, от чего просто мурашки по коже.

В своем Инстаграм-блоге Комаров нередко зазывает фанатов смотреть проект "Мир наизнанку", и делает это весьма оригинально

Он публикует самые сочные кадры со съемок, и пишет несколько интересных, интригующих пунктов о своей поездке.

В этот раз он забрался на внедорожник.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров

"Когда реально есть возможность измерять жизнь не прожитыми днями, а каждой минутой, ведь порой за минуты в экспедиционном ритме переживаешь столько, что в обычном городском ритме жизни не ощутить и за год. Экспедиция с абсолютно неожиданными приключениями и абсолютно неизвестными местами. Экспедиция, в которой детский восторг каждый день соседствовал с чем-то шокирующим", — написал Дмитрий Комаров, и опубликовал некоторые "сочные" кадры.

Дмитрий Комаров в поездке в Пакистане

Вот что благодарные зрители пишут в комментариях известному телеведущему:

Если честно только с "Миром наизнанку", но после вашего выпуска о передач о Японии, мне захотелось туда поехать. Поэтому, кто знает, что будет после выпуска программ о Пакистане?

Мне кажется после Вашей передачи мнение о Пакистане явно изменится

Не ,не поехала бы туда .Но ,а мир наизнанку посмотрю !

Ждём выпуски! прежде чем ехать, надо посмотреть Мир наизнанку!

Источник: 1 Минута