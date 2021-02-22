Экс-муж Славы Каминской рассказал, почему от него уходят женщины: кое что не работает

Эдгар Каминский — известный в Украине пластический хирург. Он занимается не только "наведением красоты", но и всевозможными видами пластики, которые показаны людям по здоровью.

В своем Инстаграм-блоге он поделился откровенной проблемой — от него начали массово уходить клиенты. И он решил поглубже копнуть эту тему, чтобы разобраться почему так происходит.

"У каждой компании, бренда есть две проблемы: сначала раскрутиться, а потом удержать клиента и привлечь новых.⠀ С раскруткой и рекламой проще. Это вопрос финансов, знакомств, фарта и удачи. Сейчас много курсов и компаний, предоставляющих услуги в этом направлении",

— размышляет Каминский.

https://www.instagram.com/p/CLlzjeEH_ri/?igshid=10usp4tv96mx4

"Люди из молодых компаний хотят заработать сейчас. Добавляется желание обмануть, накрутить, недоделать, схитрить. Но, сарафанное радио уже заработало с теми клиентами, кто это заметил. Если ты нечестен в своём бизнесе ─ не жалуйся на других. Начни с себя",

— рассказывает бывший муж Славы из "НеАнгелов" и отец двоих ее детей.

Также Эдгар Каминский дает советы тем, кто открыл свой бизнес, о том, как же удержать аудиторию и на какие мелочи важно обращать внимание.

Напомним, Эдгар и Слава расстались в 2019 году. Каминский долго не думал, и тут же завел себе новую любовь. Однако осенью 2020 году стало известно, что бывший муж Славы из «НеАнгелов», пластический хирург Эдгар Каминский расстался с новой возлюбленной Ольгой Богатой. Их отношения продлились ровно год.

Сейчас Эдгар и Слава время от времени общаются по вопросам воспитания их совместных детей и даже летали вместе на отдых.

Источник: 1 Минута