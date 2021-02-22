Досуг
Перейти к списку новостей
22.02.2021 23:53
Просмотров: 74

Экс-муж Славы Каминской рассказал, почему от него уходят женщины: кое что не работает

Экс-муж Славы Каминской рассказал, почему от него уходят женщины: кое что не работает

Эдгар Каминский — известный в Украине пластический хирург. Он занимается не только "наведением красоты", но и всевозможными видами пластики, которые показаны людям по здоровью.

В своем Инстаграм-блоге он поделился откровенной проблемой — от него начали массово уходить клиенты. И он решил поглубже копнуть эту тему, чтобы разобраться почему так происходит.

"У каждой компании, бренда есть две проблемы: сначала раскрутиться, а потом удержать клиента и привлечь новых.⠀

С раскруткой и рекламой проще. Это вопрос финансов, знакомств, фарта и удачи. Сейчас много курсов и компаний, предоставляющих услуги в этом направлении",

— размышляет Каминский.

https://www.instagram.com/p/CLlzjeEH_ri/?igshid=10usp4tv96mx4

"Люди из молодых компаний хотят заработать сейчас. Добавляется желание обмануть, накрутить, недоделать, схитрить. Но, сарафанное радио уже заработало с теми клиентами, кто это заметил. Если ты нечестен в своём бизнесе ─ не жалуйся на других. Начни с себя",

— рассказывает бывший муж Славы из "НеАнгелов" и отец двоих ее детей.

Также Эдгар Каминский дает советы тем, кто открыл свой бизнес, о том, как же удержать аудиторию и на какие мелочи важно обращать внимание.

Напомним, Эдгар и Слава расстались в 2019 году. Каминский долго не думал, и тут же завел себе новую любовь. Однако осенью 2020 году стало известно, что бывший муж Славы из «НеАнгелов», пластический хирург Эдгар Каминский расстался с новой возлюбленной Ольгой Богатой. Их отношения продлились ровно год.

Сейчас Эдгар и Слава время от времени общаются по вопросам воспитания их совместных детей и даже летали вместе на отдых.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 