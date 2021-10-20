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Экс-супругу Дзидзьо застукали на премьере его фильма

Экс-супругу Дзидзьо застукали на премьере его фильма

Осенью прошлого года SLAVIA и Дзидзьо расстались. Музыканты решились рассказать об этом только весной 2021 года, когда скрывать это стало невозможным.

Однако с тех пор было много фактов, которые говорили о том, что SLAVIA сошлась с экс-супругом.

То они комментировали друг другу публикации теплыми и ласковыми словами, то ходили друг к другу на мероприятия. Окончательной точкой стало то, что сейчас SLAVIA посетила презентацию фильма Дзидзьо.

В киевском кинотеатре появился весь звездный бомонд – Оля Полякова, Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Владимир Остапчук и другие

[caption id="attachment_203452" align="aligncenter" width="542"]Экс-супругу Дзидзьо застукали на премьере его фильма Славия пришла на презентацию фильма к Дзидзьо[/caption]

[caption id="attachment_203450" align="aligncenter" width="450"]Экс-супругу Дзидзьо застукали на премьере его фильма Славия пришла на презентацию фильма к Дзидзьо[/caption]

Отметим, что Славия в октябре 2021 года подтвердила информацию о том, что она общается со своим бывшим супругом. Правда, на каком уровне находится их общение - неизвестно. Возможно, оно уже давно перешло рамки партнерских или дружеских.

Во всяком случае, возможно, Славия и Дзидзьо наконец отменят череду этих разводов, которые начали по очереди происходить после начала карантина.

Источник: 1 Минута

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