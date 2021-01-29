29.01.2021 23:05
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Елена Кравец из “Квартала 95” сделала ошеломляющее заявление о своей зависимости: “Подсела на…”
Она решила рассказать о зависимости, которая преследует ее уже достаточно долго.
"Вынуждена признаться, гайз. Подсела на Нетфликс... Так что если вдруг вы сейчас в поиске «что бы такого посмотреть», то вот вам моя «пятерочка». Тут и новинки, и классика, но все, как говорится, проверено на себе!))", — пишет фронтвумен "Женского квартала" Елена Кравец.
Елена рассказала о своих самых любимых фильмах, среди которых — легенды
Елена Кравец
"К примеру, «Корона» - о реалиях жизни британской королевской династии. Монархия с человеческим лицом. Невероятно красивый во всех смыслах сериал. «Headspace Guide to Meditation» — это первый случай в моей практике: приложение для смартфона «снимает» сериал! Похоже, это и есть будущее:)
Метод «Комински» - уникальный мини-сериал, случайно найденный на просторах Netflix и пленивший меня на два сезона.
«Большая маленькая ложь» — экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти.«Два Папы» - это рассказ о вечном противостоянии двух взглядов на религию. Приятного просмотра и обсудим потом, да?", — пишет "кварталовская" знаменитость Елена Кравец.
Вот что комментаторы написали в отзыве к совету Елены Кравец:
- Круть! А еще «Ход королевы», — написал в комментарии телеведущий Александр Педан
- Ще є "Чому жінки вбивають" — написал пользователь под ником "Вип Володька".
Источник: 1 Минута
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