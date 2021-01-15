Эллерт рассказал, как он ласково называет экс-холостячку Мишину — “кличка” не для публики

У публики очень много вопросов к тому, как же сейчас живут экс-холостячка и ее новый избранник, и пара не скрывает некоторых нюансов своих взаимоотношений.

В частности, появилась информация о том, как ласково пара называет друг друга в домашних условиях вдали от камер и телеэкранов.

По словам Эллерта, Ксения, если официально доносит какую-то информацию, обращается к нему четко – Саша.

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал, как они дома с Ксенией Мишиной называют друг друга

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Ксения Мишина и Александр Эллерт

"Зову ее "моя бигля", это порода собаки, которую хочет Ксю", - сообщил он в интервью "КП в Украине".

"А так у нас присутствуют всякие уменьшительно-ласкательные слова. Когда она говорит, я на все слова откликаюсь", – отметил Эллерт.

В финале шоу "Холостячка" и Эллерт, и Тригубенко подарили Ксении обручальное кольцо, но ответила она на признание лишь одному мужчине. Таким образом, победителем проекта стал Александр Эллерт.

После финала шоу и одной серии пост шоу, Александр и Ксения дали уже достаточно много интервью, где отметили, что уже запланировали себе свадьбу.

Она состоится в нынешнем 2021 году. Дату они не называют, но говорят, что это будет очень теплый месяц.

Также Ксения Мишина отметила, что ее единственный пятилетний сын очень здорово принял своего нового папу, отлично ладит с ним и проводит отличное время.

Источник: 1 Минута