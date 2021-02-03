Эпатажная и нескромная Анастасия Волочкова в компании двух мужчин без майки позировала с открытым бюстом

Ни для кого не секрет, что поп-дива и самая известная представительница российского балета Анастасия Волочкова тщательно скрывала возлюбленного от чужих глаз

И это после того, как неделю назад в СМИ всплыла информация о том, что Анастасия Волочкова рассталась со своим женихом.

Но при этом то и дело рассказывала о своих романтических чувства в Инстаграм-аккаунте, жалуясь на недопонимания, хвастаясь букетами и дорогими подарками.

В конце января 2021 года Анастасия открыто заявила, что рассталась с бойфрендом, поскольку разочаровалась в этих отношениях.

Уже спустя неделю после расставания Анастасия Волочкова показала фото с двумя горячими мужчинами без маек

https://www.instagram.com/p/CK0_NC7p5Sh/?igshid=1gzynzlhv7q3w

Напомним, что совсем недавно 45-летняя Анастасия Волочкова масштабно отпраздновала юбилей.

Артистка устроила торжество, на которое пригласила не только друзей и родственников, но и журналистов. Как оказалось, событие было отмечено не только радостными, но и грустными эмоциями. Именно в тот период Волочкова решила все-таки разорвать отношения с бойфрендом.

Анастасия Волочкова

Тем не менее, даже фотографий ее потенциального жениха не было.

Сама балерина Анастасия Волочкова рассказывала лишь о том, что ее избранник достаточно обеспеченный, но не публичный человек. Анастасия, по ее словам, не хотела привлекать внимания к своей паре. Однако информацию о том, что он довольно богатый мужчина, подтверждало и то, что Анастасия Волочкова месяцами могла сидеть на Мальдивах, Бали и других самых дорогих курортах мира.

Источник: 1 Минута