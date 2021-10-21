Фестиваль еды на открытии академии футбола «Металлист»: чем будут угощать харьковчан

23 и 24 октября в Харькове состоится открытие академии футбола «Металлист». На два дня территория спорткомплекса превратится в самое вкусное и активное место Харькова, сообщили в пресс-службе клуба. Настроение празднику зададут известные артисты, развлекать гостей будут всевозможными аттракционами, конкурсами и развлечениями, одним из главных украшений торжества станет масштабный фестиваль еды.

Более 30 ресторанов, кафе и магазинов будут представлены в food-зоне футбольного городка. Гостей примут пивоварня «Старгород», компания «Мясник», пончиковая All day morning, ТМ Bubble Waffle и другие. Многие из них признались, что футбольная тематика – близкая и родная, поэтому сразу согласились на предложение принять участие, отметили в клубе. Как оказалось, это не только большая честь, но и вызов, поэтому каждый постарается добавить вкусную «изюминку» в праздник, оставив приятные впечатления у харьковчан.

В клубе отметили, что праздник состоится в честь возрожденной команды. Харьковчане давно ждали этого события, их ожидает множество вкусных сюрпризов и презентов. Например, ресторан «Старгород» сварил отдельный новый сорт пива «Металлист» – возрождение легенды». Его и презентуют на празднике.

Богдан Каменев, заместитель директора ресторана «Старгород»

Для нас приятно получить приглашение на открытие академии футбола «Металлист». К тому же нас там выделили среди всех остальных, и это является для нас своего рода гордостью. Мы с нетерпением ждали возрождения футбольного клуба и рады, что оно свершилось. Многие гости нашего ресторана любят «Металлист», второй этаж нашего ресторана украшен символикой клуба.

К пиву можно будет приобрести вкусную шаурму или колбаски от «Мясника».

Роман Ткач, владелец группы компаний «Мясник»

Считаю, что возрождение футбольного клуба «Металлист» - замечательное начинание. Сразу вспоминаются времена, когда можно было прийти сначала на старый стадион, а потом и новый, построенный Александром Ярославским. Можно было прийти на матч и посмотреть игру замечательной команды шикарного уровня, поболеть, получить удовольствие и прекрасно провести время. Этого очень не хватало. Хочется, чтобы «Металлист» вернул свой былой уровень.

Для сладкоежек тоже будут предложения - пончики, пряники и бельгийские вафли с разными начинками.

Екатерина, повар пончиковой All day morning

«Металлист» - это часть города, часть души Харькова, круто, что клуб будет растить своих футбольных звезд. Это прекрасно, что для нас есть возможность в этом поучаствовать, стать частью большого праздника. Мы ждали возрождения «Металлиста». Люблю ходить на стадион, хожу ради волны, ради эмоций, ради команды.

Наталья, владелица Bubble Waffle

Я считаю, мы получили почетное приглашение. Будем относиться к нему с ответственностью. Возрождение «Металлиста» - большой плюс для города, показатель его уровня. Мы будем радовать гостей вкусными изделиями, как солеными, так и сладкими.

На празднике в честь «Металлиста» будет и концертная программа, для этого в Харьков приедут популярные коллективы. В субботу гости услышат группу «Агонь» и «ТНМК», в воскресное - Jerri Heil и группу «Ток». Кульминацией праздника станет выступление рок-группы The Hardkiss.

Как отметили организаторы, все праздничные мероприятия будут проводиться со строгим соблюдением карантинных норм.

Агентство Телевидения Новости