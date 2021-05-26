“Филечка, ты хорошо выглядишь!”: юбилей Орбакайте стал поводом для примирения Пугачевой и Киркорова

Двое "гигантов" русского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Филипп Киркоров также встретились на этом мероприятии. Алла трогательно поздравила свою дочь, отметив, что она ей гордится. Киркоров даже исполнил несколько своих хитовых песен для именинницы.

Публика переживала — не испортят ли гости Кристине праздник? Ведь, судя по информации СМИ, между экс-супругами Аллой и Филиппом на данный момент возникли разногласия и они уже долгое время не появлялись на публике. Однако, как пишут журналисты, которые присутствовали на мероприятии — все прошло хорошо. Пугачева даже заговорила с Киркоровым.

В частности, Киркоров сказал, что Примадонна великолепно выглядит. После этого она бросила своему четвертому мужу фразу: "Филечка, ты тоже очень хорошо выглядишь!". Об этом пишет интернет-издание 7days.ru.

Кристина Орбакайте собрала друзей и родственников на юбилее в одном из ресторанов Москвы

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Праздник начался с выступления самой виновницы торжества. Она представила для гостей новую песню под скромным названием "Я — Кристина Орбакайте".

Как выглядела Алла Пугачева?

На празднике дочери Примадонна появилась в элегантном платье от Валентина Юдашкина. Конечно, без поздравления от мамы не обошлось. Примадонна произнесла долгую и очень трогательную речь, в которой рассказала, как сильно гордится дочерью. На сцене выступил и Филипп Киркоров. Исполнитель спел несколько своих хитов и поблагодарил Орбакайте за такой шикарный праздник.

Источник: 1 Минута