Филипп Киркоров с друзьями устроил погром в ресторане, где выступал – горы битой посуды

Филипп Киркоров и рэпер Джиган устроили погром в одном из ресторанов Греции, куда они вместе со своими близкими людьми отправились на отдых

Недавно их засекли в одном из ресторанов. Там музыканты сначала просто отдыхали, а потом решили повеселиться - бросали посуду со столов прямо на пол, а Джиган еще и пытался разбить тарелку о свою шикарную лысину.

Кадры такого веселья на курорте появились в Инстаграм-профиле у рэпера Джигана, который до этого уже славился эпатажными выходками на публику.

Видно, что в ресторане Греции собралось много гостей. Некоторые смеялись над выходками Филиппа Бедросовича и его друга, а некоторые смотрели на происходящее удивленными глазами, и считали это дикостью.

Напомним, ранее Джигана обсуждали как одного из самых эпатажных артистов страны. Он просил свою маленькую дочку принести папе пива, сбрил брови, а его жена Оксана Самойлова и вовсе обвинила в том, что у него проблемы с психикой.

Филипп Киркоров не сильно отстал - он тоже любит скандалить, попадать в центр обсуждений, быть эпатажным. Ведь в этом основная фишка его образа.

Напомним, что несколько дней назад Служба безопасности Украины на три года запретила поп-королю въезжать в соседнюю страну. Пока исполнитель никак не отреагировал на эту новость. При этом его представитель отмечал, что музыкант в курсе сложившейся ситуации.

Источник: 1 Минута