Филипп Киркоров все еще завидный, но уже не холостяк: Эвелина Бледанс публично назвала поп-короля любимым

Певец ведет довольно роскошную жизнь и совсем не скрывает этого. После встречи Нового года в Москве Филипп Бедросович забрал детей и улетел в Майами, где у него есть собственный особняк. Пробыв там какое-то время, семейство Киркоровых вместе с Кристиной Орбакайте, ее мужем Михаилом Земцовым и их дочкой Клавдией отправилось на Багамские острова.

Киркоров с детьми

На этом зимние каникулы не закончились. Вскоре артист похвастался элитным отдыхом в Дубае, где он провел около недели и вернулся домой. Впрочем, ненадолго.

У себя в Инстаграме Филипп Киркоров опубликовал зеркальное селфи на фоне чемодана и рюкзака с вещами в поездку. Исполнитель не стал изменять себе и выбрал молодежный образ от Louis Vuitton, состоящий из белых рваных джинсов, кроссовок, футболки с ярким принтом, сине-белой кофты, которую он обвесил мягкими игрушками, белоснежной бейсболки, темных солнечных очков и защитной маски.

"В путь! Кто первым угадает куда, тому коробку "музыкальных" носков! 3. 2. 1. Поехали!", — подписал фото поп-король.

В комментариях многие тут же начали делиться своими догадками, куда же Киркоров собрался на этот раз. Также не обошлось без критики его дерзкого наряда, но больше всего внимания привлекли слова Эвелины Бледанс, которая написала:

"Любимый, по-моему, ты делаешь эту фирму ярче [речь о Louis Vuitton]. Летишь в лето!".

Комментарии Эвелины Бледанс

Стоит отметить, что сама Эвелина не замужем, как и Филипп Бедросович. Своим комментарием актриса так или иначе взбудоражила публику.

Филипп Киркоров и Эвелина Бледанс

Вполне вероятно, скоро у Аллы-Виктории и Мартина появится мама, а если хотите узнать, кто является их биологической матерью, смотрите следующее видео:

Источник: 1 Минута