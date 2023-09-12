Фото и видеосъемка: заказ фотографа и видеографа на платформе Egolist

В современном мире фото и видеосъемка занимают важное место в нашей жизни. Будь то на свадьбе, дне рождения, выпускных вечерах или просто в обычной повседневной жизни, люди желают иметь качественные фото и видео, которые сохранили бы моменты их жизни на долгие годы. Однако, найти профессионального фотографа или видеографа может быть трудно. Именно здесь на помощь приходит платформа Egolist.

Принцип работы сервиса и общее описание Egolist

Онлайн-сервис Egolist - это площадка для размещения объявлений Пользователей, готовых приобрести определенный товар или услугу для организации событий. Сервис помогает Клиентам создать и разместить объявление о своем желании, в ответ продавцы могут предложить товары или услуги, обсудить детали в чате и договориться о продаже товара/оказании услуги. По сути, это - тендерная площадка бытового уровня.

Что касается фото и видеосъемки, Egolist https://egolist.ua/ru/foto-i-videoziomka помогает найти профессиональных фотографов и видеографов для различных событий. На сайте можно найти специалистов для свадеб, дней рождений, выпускных вечеров и других событий.

Как заказать фото и видеосъемку на Egolist

Заказ фотографа или видеографа на Egolist очень прост. Для этого нужно перейти на сайт Egolist и создать объявление с детальным описанием события, датой и временем проведения, местом и желаемыми требованиями к фото и видео, а также бюджетом, который Клиент готов потратить на услуги фотографа или видеографа. После этого объявление становится доступным для просмотра для всех зарегистрированных фотографов и видеографов на Egolist.

Продавцы, которые заинтересованы в предоставлении услуг, могут присылать предложения и свои портфолио, которые Клиент может просмотреть. Для удобства обсуждения деталей, на Egolist есть встроенный чат, где продавцы и клиенты могут обсуждать детали заказа.

Преимущества заказа фото и видеосъемки на платформе

Преимущества заказа фото и видеосъемки на Egolist заключаются в большом выборе фотографов и видеографов, которые могут предложить свои услуги, и в возможности сравнить их портфолио и стоимость услуг.

Заключение

Итак, Egolist - это удобная платформа для заказа фото и видеосъемки на различные события. Для заказа необходимо создать объявление с подробным описанием события и бюджетом. После этого продавцы могут присылать свои предложения и портфолио, которое можно сравнить и обсудить детали заказа в чате на сайте. Пользование платформой Egolist позволяет найти профессионального фотографа на любое событие и обеспечить качественные фото и видео на долгие годы.