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(Фото) Какое счастье первый раз стать отцом “Холостяк” Макс Михайлюк скоро испытает это

(Фото) Какое счастье первый раз стать отцом “Холостяк” Макс Михайлюк скоро испытает это

Буквально поступила информация о том, что Никита Добрынин и Даша Квиткова ожидают рождение малыша. И недавно еще приятная новость: главный герой шоу "Холостяк" поведал, что скоро он станет папой.

Эту радостную новость Макс Михайлюк выложил в Инстаграм. Там же ним были опубликованы фотографии. На фото он целует животик беременной своей любимой Даши Хлистун, которой сейчас 25 лет.

"С каждым днем все ближе встреча еще с одной любовью моей жизни", – написал будущий отец.

(Фото) Какое счастье первый раз стать отцом “Холостяк” Макс Михайлюк скоро испытает этоДело в том, что когда закончилось шоу "Холостяк-10" Максом и Даше скрывались свои отношения. Однако в скором времени когда они стали появляться вдвоем на публике, то все стали догадываться об их отношениях.

Нужно было только видеть как они смотрели друг на друга и как общались между собой, чтобы у всех сразу отпали сомнения в их близких отношениях. А уже в 2020 году Макс Михайлюк и Даша Хлистун признались, что они соединили свое судьбы и проживают вместе.

Хотя 24 ноября Даша еще заявляла, что не думает выходить замуж за Макса.

Сейчас можно на фото видеть с какой любовью Макс смотрит на Дашу и ее округлившийся животик.

Рождение ребенка это всегда радость для мамы и отца, а тем более когда так ждешь будущего малыша.

(Фото) Какое счастье первый раз стать отцом “Холостяк” Макс Михайлюк скоро испытает этоВот что делает любовь. Ожидание ребенка еще больше объединило пару и это видно из того как они смотрят друг на друга. Ожидание рождения ребенка придает другой оттенок их отношениям.

Пожелаем счастья им и их будущему малышу!

Источник: 1 Минута

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